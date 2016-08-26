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В Иркутске открылся масштабный форум для студентов под эгидой фонда «Азия-Европа»

В Иркутске состоялось открытие XX летнего университета фонда «Азия-Европа» (АСЕФ).

Масштабный форум для студентов и молодых специалистов из стран Европы и Азии проводится под эгидой международной организации фонд «Азия-Европа» (АСЕФ). В России коммуникативными площадками выбраны ведущие вузы Сибири и Дальнего Востока, в число которых вошел Иркутский государственный университет. Важно отметить, что маршрут XX летнего университета проходит через Китай, где состоялось его открытие, Россию и Монголию. Основные темы обсуждения и проработки в ходе встреч участников касаются транспортно-логистического взаимодействия наших стран. Участники обсудят перспективы развития предлагаемых разными странами проектов транспортных коридоров из Европы в Азию.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников, принявший участие в церемонии открытия принял участие, отметил, что "по своему геополитическому расположению Иркутск является центром пересечения путей Востока и Запада и в этом его уникальность. Проведение такого масштабного международного научно-образовательного форума в год 355-летия города – замечательный подарок студентам и молодежи Иркутска, научному сообществу и всем горожанам".

Как сообщили организаторы, участниками летнего университета являются 48 студентов и молодых специалистов из 46 стран Европы и Азии. Члены молодежной команды АСЕФ предварительно прошли отборочный конкурс, заявки на участие в котором подали более 8 000 человек со всего мира.

В церемонии открытия также приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, представитель МИД России в г. Иркутске Людмила Курбатова и ректор ИГУ Александр Аргучинцев, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.