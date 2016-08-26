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В Иркутске все детские сады и школы готовы к подключению тепла

Готовность жилого фонда к отопительному сезону в Иркутске составляет более 70% - на сегодняшний день ресурсоснабжающими организациями уже принято 4019 элеваторных узлов в домах. Об этом сообщил заместитель мэра-председатель комитета городского обустройства Евгений Дроков по итогам прошедшего в администрации очередного штаба по отопительному сезону.

Представители ресурсоснабжающих предприятий отметили, что из 36 котельных уже полностью готовы к зиме 29, запасы топлива составляют 99%. Ново-Иркутская ТЭЦ также идет с опережением графика работ – 89% центральных тепловых пунктов уже готовы к подаче тепла. Общая протяженность тепловых сетей в Иркутске составляет 685 км – все они проверены и отремонтированы к предстоящему отопительному сезону.

Полностью готовы к началу холодного периода водозаборы, очистные сооружения, водопроводные и канализационные сети. Продолжаются профилактические ремонтные работы на водопроводных и канализационных насосных станциях. Их общая готовность составляет 83%, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Как отметили на совещании, все социальные учреждения - детские сады и школы - полностью готовы к подключению тепла.