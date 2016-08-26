Что сказала Джанет Йеллен

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Что сказала Джанет Йеллен26 августа 2016
Показатели инфляции и безработицы в США движутся по направлению к целевым уровням ФРС, отметила глава регулятора Джанет Йеллен, выступая на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Вероятность повышения ключевой ставки в последние месяцы выросла, ее постепенное увеличение уместно, - заявила Йеллен.
Согласно ее словам, FOMC ожидает дальнейшего улучшения рынка труда и повышения инфляции до таргетируемых 2% в течение ближайших нескольких лет.
Решение Федрезерва относительно уровня ключевой ставки будет зависеть от того, будет ли макростатистика подтверждать этот прогноз.
БКС Экспресс
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