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Что сказала Джанет Йеллен

Показатели инфляции и безработицы в США движутся по направлению к целевым уровням ФРС, отметила глава регулятора Джанет Йеллен, выступая на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Вероятность повышения ключевой ставки в последние месяцы выросла, ее постепенное увеличение уместно, - заявила Йеллен.

Согласно ее словам, FOMC ожидает дальнейшего улучшения рынка труда и повышения инфляции до таргетируемых 2% в течение ближайших нескольких лет.

Решение Федрезерва относительно уровня ключевой ставки будет зависеть от того, будет ли макростатистика подтверждать этот прогноз.



БКС Экспресс