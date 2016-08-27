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Иркутск готовится к празднованию юбилея Александра Вампилова в 2017 году

Более шестидесяти мероприятий, приуроченных к юбилею драматурга Вампилова, пройдут в Иркутской области в 2017 году, из них 40 будут реализованы областными учреждениями культуры. Об этом на заседании оргкомитета по проведению в регионе в 2017 году юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Александра Вампилова, сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Андрей Сальников.

В течение следующего года в Иркутской области будут проходить творческие конкурсы, круглые столы, литературные акции, книжные и музейные выставки, фестивали, показ концертов и спектаклей, кинолектории. Планируется издание и презентация сборника «Я знаю, я старым не буду» о жизни Вампилова. Творческие встречи состоятся и на малой родине драматурга -- в Аларском районе. Также в Иркутском районе пройдет ряд мероприятий, посвященных памяти Александра Вампилова «45 лет назад…», а в муниципальных образованиях региона запланирована акция «Александр Валентинович Вампилов – человек вне времени».



Как отметил Андрей Сальников, была подана заявка на участие в Федеральной целевой программе «Культура России».



Кроме того, в рамках Дней Иркутской области в Москве в сентябре следующего года состоится Большой театральный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Александра Вампилова. Также планируется выставка, посвященная постановкам вампиловских пьес на театральных сценах Ленинграда – Санкт-Петербурга.

