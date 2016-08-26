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Нетипичный август: впервые за шесть лет рубль не падает к доллару и евро, однако это не означает, что он крепок

Российский рубль в пятницу незначительно отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 64,80 руб. (+0,2%). Евро стоит 73,15 руб. (+0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 29 августа, составляют 64,73 руб. за американскую валюту и 73,08 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 21 и 13 копеек соответственно.

Цены на нефть держатся под небольшим давлением. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $49,68 (-0,4%). Сегодня выйдут данные по числу буровых установок от Baker Hughes. Кроме того, рынок ожидает вечернего выступления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен на встрече в Джексон-Хоуле.

Налоговый период в августе как фактор поддержки рубля себя исчерпал, российская валюта остается наедине с нефтью, как и должно быть.

Этот август нетипичен для российской валюты - впервые за шесть лет в последнем месяце лета рубль не падает в парах с долларом и евро. Однако это не значит, что рубль крепок и уверен в себе. После выборов в Госдуму 18 сентября придет черед решения острейшего вопроса дефицита бюджета.

Проще всего закрыть соответствующую прореху, ослабив рубль. Механизмов для этого множество, тем более что компаниям и предприятиям в четвертом квартале потребуются доллары для погашения внешних долгов. Рубль сейчас, может быть, и смотрится стабильным, но доверия к этому состоянию мало. Рублевая стоимость «бочки» нефти сейчас даже выше, чем предполагалось в бюджете (3217 руб. против 3150 руб.), но помня цены на черное золото в первом полугодии, понимаем, что краткосрочное повышение ценника мало на что влияет.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари