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Сбербанк стал дороже "Газпрома". Впереди только "Роснефть"

Сбербанк обошел «Газпром» по капитализации в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже. «Газпром», чья стоимость составляет 3,19 трлн руб., потерял второе место, уступив его Сбербанку – капитализация госбанка составила 3,22 трлн руб.

Самой дорогой компанией России пока является «Роснефть» – 3,6 трлн руб. На «Газпром» по-прежнему давят риски украинского транзита и большие инвестиционные расходы. От компании давно не было серьезных и по-настоящему хорошим новостей, при этом Сбербанк постоянно радует рынок.

Сбербанк – самая эффективная из крупных российских финансовых компаний. Плюс переоценка большого портфеля ОФЗ на балансе. Рост котировок Сбербанка больше года опережает рост индекса ММВБ. С нашей точки зрения, в течение ближайших 1,5 лет Сбербанк сможет обойти «Роснефть» по капитализации и стать самой дорогой компанией России.

Пока котировки «Роснефти» поддерживают разговоры о приватизации. Но есть старое биржевое правило – покупай на ожиданиях, продавай на событии. При этом не стоит забывать, что налоговый режим «Роснефти» намного жестче, чем у Сбербанка.

В пользу Сбербанка говорит и политика его основного акционера ЦБ РФ. Зачистка банковской системы от слабых и нежизнеспособных финансовых институтов ведет к концентрации капитала и клиентской базы, прежде всего, в государственных банках.

Наша текущая фундаментальная оценка акции Сбербанка около 200 руб.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари