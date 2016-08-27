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Промсвязьбанк улучшил предложения по обмену валют для клиентов - физлиц

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Промсвязьбанк улучшил предложения по обмену долларов США и евро для клиентов - физических лиц. Теперь во всех офисах Промсвязьбанка значительно снижен спред (разница между покупкой и продажей) при обмене евро или долларов США на рубли и обратно. Клиенты смогут покупать валюту с разницей всего 1,4 рубля от курса валютного рынка.