Промсвязьбанк улучшил предложения по обмену валют для клиентов - физлиц

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Промсвязьбанк улучшил предложения по обмену валют для клиентов - физлиц27 августа 2016
Промсвязьбанк улучшил предложения по обмену долларов США и евро для клиентов - физических лиц. Теперь во всех офисах Промсвязьбанка значительно снижен спред (разница между покупкой и продажей) при обмене евро или долларов США на рубли и обратно. Клиенты смогут покупать валюту с разницей всего 1,4 рубля от курса валютного рынка.
Кроме того, в банке продолжает действовать спецпредложение на обмен крупных сумм (от 1 млн рублей) по специальному курсу с разницей с валютным рынком не более 40 копеек. Для клиентов Orange Premium Club и держателей программы обслуживания Твой ПСБ Премиум совершение сделок возможно не только в офисе банка, но и по телефону премиальной линии контакт-центра для премиальных клиентов (8 800 333 52 42) на еще более выгодных условиях. Кроме того, все клиенты банка могут приобрести наличную валюту на сумму от 10 000 долларов США или евро без предварительного заказа валюты в ряде офисов банка по специальному курсу.
Ранее Промсвязьбанк также объявлял о специальном предложении «Счастливые часы» - при покупке и продаже долларов США и евро в интернет - банке с 15:00 до 17:00 в рабочие будни по московскому времени. В «счастливые часы» разница с валютным рынком составит всего 49 копеек. При этом сумма сделки не имеет ограничений.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 150 млрд рублей по состоянию на 01.07.2016 согласно данным по РСБУ. ПАО «Промсвязьбанк» входит в топ-10 банков по активам. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,03% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. 10% - НПФ «Будущее», 10% - фонды НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Регионфонд» и «Доверие», 10% – Пичугов В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru
Кроме того, в банке продолжает действовать спецпредложение на обмен крупных сумм (от 1 млн рублей) по специальному курсу с разницей с валютным рынком не более 40 копеек. Для клиентов Orange Premium Club и держателей программы обслуживания Твой ПСБ Премиум совершение сделок возможно не только в офисе банка, но и по телефону премиальной линии контакт-центра для премиальных клиентов (8 800 333 52 42) на еще более выгодных условиях. Кроме того, все клиенты банка могут приобрести наличную валюту на сумму от 10 000 долларов США или евро без предварительного заказа валюты в ряде офисов банка по специальному курсу.
Ранее Промсвязьбанк также объявлял о специальном предложении «Счастливые часы» - при покупке и продаже долларов США и евро в интернет - банке с 15:00 до 17:00 в рабочие будни по московскому времени. В «счастливые часы» разница с валютным рынком составит всего 49 копеек. При этом сумма сделки не имеет ограничений.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 150 млрд рублей по состоянию на 01.07.2016 согласно данным по РСБУ. ПАО «Промсвязьбанк» входит в топ-10 банков по активам. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,03% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. 10% - НПФ «Будущее», 10% - фонды НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Регионфонд» и «Доверие», 10% – Пичугов В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru
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