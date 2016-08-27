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В Иркутской области увеличат строительство новых молочных ферм

Министерство сельского хозяйства Иркутской области рассмотрело Стратегию социально-экономического развития агропромышленного комплекса Иркутской области до 2030 года и дополнения к региональной государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия региона» на 2014-2020 годы. Рассмотрение документов состоялось сегодня на заседании коллегии ведомства под председательством министра Ильи Сумарокова. Также в обсуждении участвовали руководители сельскохозяйственных предприятий, отраслевых союзов, начальники отделов сельского хозяйства муниципальных образований региона.



Как отметил министр, внесенные дополнения направлены на выполнение указов Президента России и Губернатора Иркутской области по самообеспечению продуктами собственного производства. В частности, в документе предлагается продолжить перспективное направление по строительству новых молочных ферм.

Это позволит довести производство молока к 2020 году до 511 тыс. тонн, а к 2030 году – до 637 тыс. тонн в год. По мясу крупного рогатого скота планируется реализовать 22 инвестиционных проекта.

Кроме того, отдельное внимание уделено племенной работе, как резерва по увеличению объемов животноводческой продукции. Для расширения племенной базы животноводства планируется создание новых племенных организаций.



Илья Сумароков сообщил, что Стратегия социально-экономического развития агропромышленного комплекса Иркутской области предварительно была рассмотрена и одобрена Агропромышленным союзом Иркутской области, Общественным советом министерства сельского хозяйства Иркутской области.



На коллегии также состоялось обсуждение вопросов о ходе уборочной кампании, состоянии животноводства и подготовке к зимовке скота.