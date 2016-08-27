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В Иркутской области в школы пойдут 37,5 тыс. первоклассников

В поселке Залари 1 сентября примет учеников новая школа, рассчитанная на 502 ученика. Строительные работы завершены, лицензия на ведение образовательной деятельности получена. Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.



Как отметила глава ведомства, в регионе к новому учебному году принято 98% школ. Приемка, в частности, ведется специалистами Роспортебнадзора, государственного пожарного надзора, регионального министерства образования. Приемка образовательных учреждений ведется ежедневно, к 1 сентября все школы будут приняты и готовы к началу образовательного процесса. Ожидается, что в 1962 школы, работающие на территории Иркутской области, учиться пойдут 305 тыс. человек, из них первоклассников – 37,5 тысяч.

В рамках подготовительной кампании к новому учебному году для улучшения работы пищеблоков из областного бюджета была выделена сумма в размере 6,6 млн. рублей для семи муниципальных образований на приобретение оборудования; на безопасность образовательных учреждений местными бюджетами предусмотрены средства: на проведение противопожарных мероприятий – 80,2 млн. рублей, антитеррористических мероприятий – 31,6 млн. рублей; образовательным организациям, подведомственных министерству образования Иркутской области, направлены средства областного бюджета в сумме 15,1 млн. рублей на эти же цели.