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Валентина Перегудова: Одна из задач министерства образования Иркутской области – сохранение сети дополнительного образования

В Иркутской области будут действовать более 1,6 тыс. объединений и кружков, в которых занимаются более 122,5 тысяч детей, в том числе 22 тысячи – в сельских территориях. Об этом сообщила сегодня министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Обсуждая вопрос дополнительного образования, Валентина Перегудова отметила, что одна из задач, стоящих перед министерством образования Иркутской области – сохранение сети дополнительного образования.

- Мы работаем в тесном контакте с муниципалитетами, чтобы продолжали свою работу кружки, Дома творчества. В настоящее время 80% детей в возрасте от 5 до 15 лет охвачены услугами дополнительного образования. В 14 школах семи муниципалитетов Приангарья продолжился реализация проекта детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Его участники развивают спортивное, патриотическое, творческое и профориентационные направления, занимаются волонтерством, - сообщила Валентина Перегудова.