Новости

В Иркутской области намерены значительно увеличить сумму на строительство и ремонт школ и детсадов в 2017 году

В Иркутской области продолжается программа по выкупу детских садов. Об этом сообщила сегодня министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

В 2016 году выкуплены детские сады в селах Максимовщина и Хомутово, поселке Березовый Иркутского района, Нижнеудинске, до конца года будут выкуплены еще два – в Тайшетком районе и поселке Большой Луг Шелеховского района.



– Сейчас ведется работа по планированию бюджета 2017 года. По поручению Губернатора Сергея Левченко особое внимание будет уделяться завершению уже начатого строительства школ, капитальному ремонту и реконструкции образовательных учреждений. Планируется, что сумма на эти цели будет значительно увеличена. Будет начато возведение и новых объектов, - подчеркнула министр.