Новости

Бенуа Де Витте, владелец ресторана «BBB»: «Кредиты для бизнеса под 25% - это не кредиты, это воровство»

Фото А. Федорова

Про выбор банка. Я как бизнесмен три года сотрудничаю с Промсвязьбанком, два раза презентовал свои проекты Венчурному фонду для малого бизнеса. Всегда говорят, что у них есть деньги и их можно получить, но в итоге почти никто ничего не получает.

Банки не любят рисковать, это понятно, но какой бизнес без риска? Венчурный фонд – это большие деньги, высокие ставки, но в то же время и возможность получить поддержку от людей, которые занимаются бизнесом, имеют свой взгляд, опыт. Это тоже важно – иметь поддержку не только деньгами, но и в вопросах управления.

Консультирование, сопровождение – это тоже деньги.

На Промсвязьбанк вышел случайно. Моя подруга стала директором ПСБ в Ангарске. Я с ними и начал работать.

Думал посмотреть, что предлагают другие. В Сбербанке очень дорого. Он выгоден для крупных компаний, с большими деньгами, поскольку надежный. Но для малого бизнеса – очень дорого и не очень эффективно.

Как физическое лицо я владею счетом в Райффайзенбанке, и это худший банк в России, на мой взгляд. Они позиционируют себя как европейский банк, но сервис у них ниже плинтуса. Очень плохие коммуникации, некачественное обслуживание, не обученные люди.

К примеру, для меня всегда важен курс евро, мне всегда интересно узнать его заранее. А у них на сайте указана одна стоимость евро, а по факту выходит совсем другая сумма. Потом оказывается, что указанная цена актуальна только для интернет-банка. Постоянно натыкался там на подводные камни, о которых так просто не узнать. Думаю, что в банке надо иметь правильную коммуникацию с клиентом. Если человек заинтересован чем-то, надо как-то его предупреждать.

В Райффайзенбанке я был премиум-клиентом, но ничего премиального не видел за десять лет сотрудничества. У меня там есть карточка, я пока не тратил времени на поиски другого банка.

Все банки примерно одинаковы. У одного чуть дешевле одни продукты, у другого – другие, но, по сути, везде одно и то же.

Возможно, перейду в Авангард, там тоже есть знакомые. И мне импонирует владелец. Это банк одного человека, который занимается экстремальным спортом, сельскохозяйственным бизнесом, у него есть солодовни. Мне было бы интересно быть клиентом такого банка.

У меня в планах – начать заниматься фермерским хозяйством. Если есть такой банк, который имеет ту же самую цель, наверняка, с ним будет чуть проще работать и получать какие-то средства. Может, у них есть какой-то опыт.

Про кредиты. Общепиту в любом случае отказывают в кредите, банкам это неинтересно. Я понимаю, ведь окупаемость в общепите очень долгая. А вот если хотите наверняка получить банковские деньги – открывайте детский сад. Потому что это общественно значимый проект, не только бизнес, но и дети, а в России детей очень любят.

Еще я так ненавижу, когда говорят: «Мы ждем решения из Москвы». Ну чего же вы ждете? Это 5 тысяч километров отсюда, не поверю, что у вас нет здесь 2 миллионов рублей. Они есть, и это не деньги для них. Но у них нет полномочий.

Заметил такое, что в России часто берут телефоны в кредит. Покупают айфон, стоимостью в три зарплаты. А смысл? Я не понимаю. Жалко, что нет закона, который это запрещает. Если у тебя недостаточный уровень дохода – извини, не можешь купить. Кредит сделан для банка, чтобы он смог заработать, а не вы. Это большая проблема США и многих больших стран, где люди живут в кредит.

Кредит нужен для крупной, уверенной покупки. Например, недвижимость. Но мобильник! Покупаешь за 60 тысяч новый айфон, а он завтра упал и разбился – 60 тысяч пропали. Взял кредит, который будешь оплачивать ещё год за вещь, которой у тебя уже нет. Это опасно!

Платить кредит за квартиру не совсем страшно: у тебя есть эта квартира сегодня, завтра, послезавтра. И квартира не потеряет свою ценность. А вот мобильник сразу потеряет. Как и машина.

Про сбережения. Банки никогда не будут давать интересную прибыль. Можно купить облигации, акции, которые принесут прибыль в 15-20%, крупные банки гарантируют какую-то прибыль, которая будет чуть выше, чем инфляция. Однако, мне это не интересно. Я предпочитаю вкладывать в свой бизнес, потому что именно я контролирую его, и знаю, куда я иду, к чему стремлюсь.

Недвижимость – да, это интересно. Но для этого нужно быть или специалистом, или иметь много денег, чтобы сразу строить и продавать здание. Это должен быть масштабный проект. Например, выкупить 20 квартир – и сдавать их. Но купить одну квартиру и сдавать её – это просто головная боль.

Про расходы. В последнее время я стал очень бережливым. Раньше я работал на кого-то и получал зарплату, которую было легко тратить. А сейчас, когда я занялся предпринимательством, у меня появилось два приоритетных момента: зарплата сотрудников и аренда. У меня есть обязательства перед людьми, договоры и обещания. И аренда, ведь, если я не буду платить аренду, я не смогу здесь работать.

Посмотрите на мой телефон, он все за меня скажет. Я купил его за 700 рублей. Уже больше года я думаю: ладно, пора купить смартфон. Средства позволяют мне его приобрести, но каждый раз, когда смотрю на ценники, задаюсь вопросом, нужен ли он мне вообще. Лет 5 назад я, не задумываясь, купил бы такой телефон, а сейчас – не хочу.

Про отдых. Я был в отпуске с родителями на Хамар-Дабане, жили в хорошей гостинице – потратился на это. Но считаю, что деньги на отпуск нужно тратить в меру.

Мне не важно, где путешествовать – в России или за границей. Важно, чем конкретно я занимаюсь в это время и с кем. Есть много красивых мест на Байкале. Можно и тут интересно путешествовать, необязательно ехать куда-то далеко.

Но если вы хотите две недели солнца и теплого моря – надо ехать в Таиланд и это будет даже дешевле, чем отпуск на Байкале. И вы будете себя чувствовать себя как в России, ведь там много русских. Я не люблю тратить деньги на отдых на пляже. Мне нужна активность: дайвинг, серфинг, экскурсии.

А вообще я не любитель отпуска. Когда работа – это не работа, а любимое дело, нет необходимости в отпуске.

Про валюту. Сегодня бизнес у меня слишком маленький, чтобы сильно зависеть от курса. У меня есть проблемы с евро, потому что я покупаю пиво в Бельгии – выходит дорого. Но есть и плюс: можно попробовать найти европейского инвестора. 10 тысяч евро - это сразу 700 тысяч рублей. 4 года назад это было бы 500 тысяч.

Я думаю, покупаю и продаю в рублях. Я не покупаю валюту, чтобы продавать, считаю, что вложения в валюту – это спекуляция. Можно выиграть, можно проиграть.

Про банковскую систему России. Я ей доверяю. Единственное, это мое личное мнение, – банки обычно очень плохо организованы и очень дорого стоят. В сравнении с бельгийскими банками, например.

Там кредит на недвижимость – всего 2-3%. Для россиян это почти бесплатно. Если бы они увидели объявление «Мы даем вам миллион за 2-3%» – они бы сразу побежали за кредитом. Понятно, что там ставки по вкладам и инфляция ниже.

Но вы можете взять миллион рублей за 3%, а это почти бесплатно. Каждый год вы платите 30 тысяч рублей, это не деньги. В России же недвижимость – 12-13%. А кредиты для бизнеса под 25% – это не кредиты, это воровство.

Сейчас организация банка в Бельгии – это касса и, может, 1-2 человека. Там все компьютеризировано, люди больше не занимаются бумажками, у людей всех возрастов есть дома интернет-банки. Поэтому и получается все дешевле – меньше людей, все быстрее, все через интернет.

Российские банки тоже стремятся к совершенству, но всё же отстают от европейских. Я думаю, потребуется от 3 до 5 лет, чтобы достичь сегодняшнего европейского уровня. Но через 5 лет Европа будет еще дальше.

Про первые деньги. В детстве состоял в скаутской организации, мы делали дома вафли и блинчики и потом их продавали, а на полученные деньги покупали инструменты и оборудование для лагеря. А личные первые деньги зарабатывал уже после учебы, подрабатывая в разных организациях. Работал в компании Тойота, потом в Ксероксе. Первые зарплаты потратил на путешествия и хороший фотоаппарат. Самая крупная покупка – автомобиль Skoda.