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В баранине и молоке из Эхирит-Булагатского района Иркутской области выявлено опасное количество микроорганизмов

В порядке планового контроля и наблюдения в исправительной колонии поселка Бозой госинспекторами ветеринарного надзора взяты пробы от партии баранины общей массой 90 кг. И от партии молока объемом 150 литров, производимых в местном крестьянско-фермерском хозяйстве. По результатам исследования, проведенного специалистами Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории, в продуктах обнаружены бактерии кишечной палочки, а также превышенное количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов или общая бактериальная обсемененность - это критерий, который характеризует общее содержание микроорганизмов в продукте, применяется повсеместно для оценки качества. Эти микроорганизмы присутствуют всегда и везде (вода, воздух, поверхность оборудования). Показатель КМАФАнМ позволяет оценивать уровень санитарно-гигиенических условий социальной сферы на производстве и выявлять нарушения режимов хранения и транспортировки продукта.

Информация о выявлениях направлена в Службу ветеринарии Иркутской области.