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48 тонн пшеницы незаконно пытались провезти в Бурятию на прошедшей неделе

23 августа во время работы на стационарном посту полиции в г. Слюдянка сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарушение правил транспортировки ветеринарного груза во время досмотра автотранспорта. Из с. Шурагал Тулунского района в г. Улан-Удэ перевозили фуражную пшеницу объемом в 25 тонн без сопроводительных ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

26 августа выявлен аналогичный случай транспортировки из г. Тулуна Иркутской области в г. Улан-Удэ фуражной пшеницы общим весом 23,1 тонны, так же без наличия сопроводительных документов.

Владельцы груза нарушили пункт 3 Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных приказом Минсельхоза РФ№281 от 17.07.2014. Их привлекли к административной ответственности по п.1 ст. 10.6 КоАП РФ, выписали штрафы.