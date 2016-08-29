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В Приангарье госрегистрация организаций и предпринимателей теперь возможна через МФЦ

Функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных или проживающих на территории Иркутской области, возложены на МИ ФНС России №17 по Иркутской области, который осуществляет взаимодействие с 46 отделениями многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

С начала 2016 г. через МФЦ в Единый регистрационный центр представлено 3962 пакетов документов на государственную регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 693 заявления на предоставление сведений из ЕГРИП и ЕГРЮЛ.

Желающим зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и крестьянского (фермерского хозяйства) требуется представить заявление, в котором указать свои паспортные данные и выбранные виды деятельности, а также копию документа, удостоверяющего личность, и оплатить госпошлину в размере 800 рублей.

Для создания юридического лица необходимо подготовить комплект документов: устав, решение о создании организации и назначении ее директора, заявление о государственной регистрации юридического лица, - и оплатить госпошлину в размере 4 тыс. рублей.

Для регистрации изменений вносимых в единые государственные реестры налогоплательщик представляет соответствующее заявление и документы, подтверждающие внесение таких изменений.

В МФЦ принимают документы, необходимые для государственной регистрации, и выдают пакет готовых документов. Все процедуры по государственной регистрации осуществляет Единый регистрационный центр. Таким образом, заявители могут выбирать наиболее удобное для себя место получения услуг.