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В Иркутской области проверяется соблюдение о "комендантского часе"

В Приангарье за минувшие выходные полицейские выявили более 200 нарушений детского "комендантского часа"

Сотрудники полиции и иные субъекты профилактики не продолжают рейды с проверками соблюдения детского "комендантского часа", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

За минувшие выходные на территории Иркутской области полицейские обнаружили 204 ребенка, находившихся на улице с 23:00 без надзора. 50 из них – в областном центре.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с родителями и законными представителями профилактические беседы, составили протоколы, которые впоследствии рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних и решит вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Всего с начала года к ответственности привлечено свыше 2,5 тысяч родителей подростков.

Напомним, летом детский "комендантский час" действует с 23.00 до 06.00 часов. Летнее время продлится до 30 сентября. В зимнее время (с 1 октября по 31 марта) «комендантский час» начинается с 22 часов.