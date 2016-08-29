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Бывший начальник пожарной части Усть-Илимска предстанет перед судом

Следственный комитет по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника пожарной части № 51 ФГКУ «14-й отряд ФПС по Иркутской области». Его обвиняют в совершении 6 преступлений с использованием служебного положения, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, мошенник брал деньги со своих подчиненных, а также соискателей работы в пожарной части за оказание им той или иной помощи. Общая сумма полученных денежных средств составила около 300 тысяч рублей, было установлено шесть эпизодов преступления.

Например, в декабре 2013 года начальник пожарной части, используя свое служебное положение, путем обмана завладел деньгами молодого человека в сумме 25 000 рублей. Начальник сообщил ему, что тот находится в группе риска по состоянию здоровья и не проходит отбор военно-врачебной комиссии, необходимый для трудоустройства, однако предложил помочь решить проблему за деньги.

По результатам проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по информации, полученной руководителем Следственного управления от граждан в г. Усть-Илимске.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.