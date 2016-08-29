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В Саянске прекращает свою работу офис Кадастровой палаты

С 31 августа офис филиала Кадастровой палаты по Иркутской области в г. Саянск заканчивает свою работу. Функции по приему и выдаче документов на регистрацию прав, кадастровый учет, предоставление сведений из кадастра недвижимости (ГКН) и Единого реестра прав (ЕГРП) передаются в офис государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

«С конца 2015 года жители Саянска стали заметно чаще обращаться за услугами Росреестра в офис «Мои документы». Если в феврале – марте прошлого года количество заявлений о постановке на кадастровый учет, принятых в саянском офисе, составляло всего 1%, то в декабре этот показатель превысил 37%. В мае – июне 2016 года поступило уже более половины заявлений о кадастровом учете», – отмечает заместитель директора филиала Кадастровой палаты по Иркутской области Екатерина Мартынова. Сегодня офис «Мои документы» в Саянске готов к тому, чтобы принять весь поток заявителей

Помимо закрытия офисов филиал также уменьшает количество окон в пунктах приема заявителей в крупных городах области – Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске, Тайшете - и поселках Качуг, Жигалово, Новонукутский, Усть-Уда. Этому способствует возрастающий спрос на услуги Росреестра в офисах «Мои документы».

Стоит отметить, что офисы «Мои документы» открыты во многих селах и поселках, где у филиала Кадастровой палаты по Иркутской области нет пунктов приема заявителей. Благодаря этому услуги Росреестра стали доступнее для жителей Приангарья.