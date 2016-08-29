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В Иркутской области формируется ежегодный Сводный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

29 августа 2016

С 1 июля 2016 года начал действовать Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (статья. 4.1. Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации").

ФНС РФ формирует данный реестр, основываясь на сведениях о доходах и среднесписочной численности работников организации, данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП, и др. В документе находятся подробные сведения обо всех компаниях и предпринимателях, отвечающих критериям малого и среднего бизнеса.

Введение нового реестра позволит снизить расходы предпринимателей и государственных учреждений на подтверждение статуса субъектам малого и среднего бизнеса, который необходим для подтверждения прав, в том числе на «надзорные каникулы».

Сейчас  органы прокуратуры начали формировать ежегодный Сводный план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год.

Регулирующих органов оповестили о необходимости предоставить проекты планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры до 1 сентября 2016 года. При рассмотрении названных проектов прокуратурой будут учтены изменения в Федеральный закон № 294-ФЗ, будет дана оценка законности включения каждой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок и внесены предложения о проведении совместных проверочных мероприятий органами контроля, исключены незаконно включенные контрольные мероприятия.

После согласования дат совместных проверок органы контроля (надзора) в срок до 1 ноября т.г. вновь направят планы в органы прокуратуры для окончательного формирования ежегодного Сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год.

Органы прокуратуры в срок до 1 декабря обобщают поступившие от органов государственного и муниципального контроля ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру РФ для формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.

План размещается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ и в федеральной государственной информационной системе Единый реестр проверок до 31 декабря 2016 года.

Порядок разработки проектов планов органами контроля (надзора) утвержден постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489, а организация их рассмотрения органами прокуратуры установлена приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 11.08.2010 № 313.

В т.г. впервые рганами государственного контроля (надзора) будут формироваться и направляться в прокуратуру для рассмотрения проекты ежегодных планов проведения проверок деятельности органов государственной власти субъектов РФ и их должностных лиц.

ФЗ от 03.07.2016 № 298-ФЗ дополнены Положения главы V ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». С 15.07.2016 вступила в силу статья 29.9 данного федерального закона.

В случае планирования государственным органом контроля (надзора) на 2017 г. проверок в отношении органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, необходимо сформировать отдельный план проверок, применив указанный в Законе порядок.

 


/ СИА /




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