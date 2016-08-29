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В Иркутской области ликвидировали свалку около детского сада только после вмешательства судебных приставов

Несанкционированная свалка отходов рядом с детским садом ликвидирована благодаря работе судебных приставов г. Тулуна Иркутской области, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В Тулунский районный суд поступило заявление от Тулунского межрайонного прокурора. Рассмотрев обращение, суд вынес решение обязать администрацию г. Тулун организовать ликвидацию несанкционированной свалки, расположенной в пос. Стекольный за забором детсада «Жемчужинка» объемом около 400 куб.м, путем очистки данной территории за 2 месяца с момента вступления решения в законную силу.

Главу городской администрации предупредили о возбуждении исполнительного производства, а также об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ в случае неисполнения приговора суда.

В настоящее время территория на данном участке расчищена. Требования суда выполнены в полном объеме.