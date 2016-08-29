Новости

Фонд развития моногородов перечислит средства на строительство инфраструктуры в Байкальске и Усолье-Сибирском

Иркутскую область с рабочим визитом посетили сотрудники некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». Как сообщили в министерстве экономического развития региона, в ходе поездки были проведены совещания с участием представителей Правительства Иркутской области, администраций моногородов, инвесторов, планирующих реализацию новых инвестиционных проектов.

На совещаниях обсуждались вопросы подготовки заявок на софинансирование расходов Иркутской области и моногородов Усолье-Сибирское и Байкальск на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов.

По словам министра экономического развития Иркутской области Оксаны Тетериной, четвертый квартал текущего года – срок предоставления в Фонд заявки на строительство инфраструктуры в Усолье-Сибирском.

- После предоставления заявки между Иркутской областью и Фондом будет заключено соглашение о софинансировании строительства объектов инфраструктуры. Средства будут перечислены после завершения строительства, - отметила министр.

Напомним, что в начале 2016 года между Иркутской областью и Фондом были заключены два генеральных соглашения о сотрудничестве по развитию моногородов Усолье-Сибирское и Байкальск.

Кроме того, с февраля 2016 года в Усолье-Сибирском функционирует территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), которая устанавливает особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности. Основной задачей ТОСЭР является создание благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса путем предоставления налоговых льгот новым предприятиям. В настоящее время сформирована вся необходимая региональная нормативная база, потенциальными резидентами готовятся заявки на заключение соглашений об осуществлении деятельности в ТОСЭР.

19 августа 2016 года на заседании Комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности ТОСЭР одобрена заявка компании ООО «СмартСинтез». 23 августа заключено соглашение между министерством экономического развития Иркутской области и ООО «СмартСинтез» об осуществлении деятельности ТОСЭР, а также направлен запрос в Минэкономразвития России о включении ООО «СмартСинтез» в реестр резидентов ТОСЭР, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.