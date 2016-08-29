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В I полугодии 2016 года Россельхозбанк направил на финансирование малого и микробизнеса более 83 млрд рублей

За первые шесть месяцев текущего года АО «Россельхозбанк» выдал предприятиям малого и микробизнеса свыше 7 тыс. кредитов на сумму более 83 млрд рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кредитование субъектов малого бизнеса относится к числу приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка. Банк участвует в программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), реализуемой АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) совместно с Банком России.

«Россельхозбанк планомерно работает над повышением доступности заемных средств для малого и микробизнеса – с начала текущего года мы снизили средние ставки более чем на 2 п.п., а для крестьянских (фермерских) хозяйств по кредитам на проведение сезонных работ – на 4 п.п.», – отметила заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.