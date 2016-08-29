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Промсвязьбанк и Фонд развития промышленности наградили лучшее производство Краснодарского края

В Краснодаре прошел Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» и региональный отбор Национальной премии «Бизнес-Успех», в котором эксперты определили самых перспективных предпринимателей Южного федерального округа.

Форум открыла выставка «Бизнес в объективе». Это масштабный фотопроект Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ», который направлен на популяризацию роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны. В торжественной церемонии принял участие заместитель директора Фонда развития промышленности Михаил Макаров, региональный директор ОО «Краснодарский» Южного филиала Промсвязьбанка Вадим Сальников, советник председателя правления банка «Возрождение» Кирилл Мячин и председатель Краснодарского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Даниэль Башмаков.

Одним из главных событий форума стала презентация ТОП-20 лучших бизнес-проектов ЮФО в семи номинациях, а также торжественное награждение победителей регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех».

В номинации «Лучший производственный проект» победу одержал Александр Калинский (компания «Консул-Упаковка», г. Краснодар). Призы победителю вручили представители партнеров номинации Вадим Сальников, региональный директор ОО «Краснодарский» Южного филиала Промсвязьбанка и Михаил Макаров, заместитель директора Фонда развития промышленности. Главным призом для лучшего производственника региона стала деловая встреча с руководством ФРП, на которой он мог презентовать свои идеи развития проекта.

«Банк поддерживает конкурс предпринимателей с самого основания премии «Бизнес-Успех» в 2011 году. С этого года мы усилили поддержку ключевого для стабилизации экономики страны отраслевого сегмента малого и среднего бизнеса - производства. Мы стремимся стимулировать развитие в стране конкурентоспособных, крепко стоящих на ногах компаний с потенциалом выхода на международные рынки. Для нас очень ценно, что нашим партнером в поощрении победителя производственной номинации является Фонд развития промышленности», - отметил Вадим Сальников.

«Для нас сотрудничество с Промсвязьбанком в производственной номинации премии «Бизнес-Успех» – это возможность познакомиться с активными предпринимателями со всей России и их проектами. Для бизнеса участие в этой номинации и в форуме «Территория бизнеса – территория жизни» - это ещё и шанс получить информацию о возможностях финансирования и развития промпроектов из первых рук. Первый опыт общения с победителем конкурса показал, что у него много идей и проектов, у нас много точек соприкосновения, нам есть чем делиться и есть что обсудить. Уверен, что планируемые победителем проекты в области развития солнечной энергетики и лекарственного обеспечения принесут не только прибыль основателю, но и пользу обществу», - рассказал Михаил Макаров.

Лучшим молодежным проектом был признан индивидуальный предприниматель из Сочи Станислав Корниенко. Партнером номинации выступает Венчурный фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ». Руководитель Венчурного фонда Алена Сокова и президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин вручили победителю сертификат на индивидуальное сопровождение бизнеса от бизнес-акселератора «Системы Роста» и лучшего бизнес-ментора 2014 года Ники Базилевской.

Кроме того, в рамках форума прошли тематические сессии, круглые столы и состоялся отбор бизнес-проектов в Венчурный фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ». Каждый участник отбора получил ценные рекомендации экспертов относительно дальнейшего развития своего бизнеса и доступ к менторской поддержке от опытных предпринимателей России.

На данный момент фондом уже профинансировано 26 бизнес-проектов на общую сумму более 110 млн рублей в разных городах России.

«Мы ориентированы на поддержку предприятий торговли, общественного питания, услуг, производства. Инвестиционный климат в этом секторе практически не сложился. В то время как сегодня, в период санкций, в условиях импортозамещения молодые предприниматели активно ищут новые возможности. В ответ на новые актуальные потребности бизнеса наш фонд также пересмотрел и расширил свою инвестиционную политику. Мы надеемся найти проекты, которые помогут обеспечить прорыв в развитии данной отрасли МСБ в Краснодарском крае», - отметила Алена Сокова.