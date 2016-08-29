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Sberbank Private Banking занял первое место в рейтинге российских банков журнала Forbes

Sberbank Private Banking1 занял высшую строчку в рейтинге российских банков индустрии private banking2 по версии журнала Forbes. В рейтинг вошли российские банки, а также «дочки» банков с иностранным капиталом, предоставляющие услуги private banking в России.

В рейтинге приняли участие 40 российских банков, предоставляющих услуги обладателям капиталов от $1 млн в рамках специальных программ. По условиям рейтинга результат на 60% зависел от числа голосов, отданных за того или иного номинанта самими участниками рынка, и на 40% – от таких показателей, как выручка, число сертифицированных сотрудников, наличие офисов за рубежом и полнота продуктовой линейки.

Комментируя получение награды, руководитель Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова отметила: «Sberbank Private Banking нацелен не просто предоставлять своим клиентам услуги высочайшего качества, но предлагать им такой сервис, который не предлагают private3 банки ни в России, ни за рубежом. Сделать это можно только опираясь на уникальные возможности Группы Сбербанк, ее мощную российскую и международную платформу. Нам есть к чему стремиться. Поэтому нам, безусловно, очень приятно, что финансовое и журналистское сообщество высоко оценило наши усилия в этом направлении. Наша главная ценность – доверие клиентов, и нашим приоритетом остается безукоризненное обслуживание и предоставление максимально широкой линейки продуктов и сервисов, как финансовых, так и нефинансовых, нашим клиентам».

В декабре 2015 года Sberbank Private Banking стал «Лучшим российским банком для частных клиентов» по мнению журнала SPEAR’S – русской версии одноименного британского издания, одного из наиболее авторитетных и влиятельных журналов для богатейших людей планеты.

Sberbank Private Banking – направление бизнеса в Группе Сбербанк. Подразделение занимается персональным обслуживанием состоятельных частных клиентов, предоставляя первоклассные решения по сохранению и приумножению личного капитала клиента и членов его семьи, а также широкий набор нефинансовых сервисов и lifestyle-продуктов4. Среди ключевых преимуществ Sberbank Private Banking – ориентир на потребности клиента и индивидуальный подход, высочайшая надежность и конфиденциальность, «открытая архитектура» по ряду направлений продуктовой линейки.

1 Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.

2 Обслуживание частных состоятельных клиентов.

3 Банки, обслуживающие частных состоятельных клиентов.

4 Предоставление клиентам нефинансовых услуг (консультирование в области образования, здравоохранения, покупки объектов недвижимости и др.).