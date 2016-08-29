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Private Banking Альфа-Банка — лучший среди российских частных банков для миллионеров по версии Forbes

А-Клуб Private Banking возглавил рейтинг Forbes «Лучших российский банк для миллионеров» cреди российских банков без государственного участия. При составлении рейтинга российских банков, занимающихся private banking, учитывался комплекс параметров: мнение банкиров, а также финансовые показатели банков, число сертифицированных сотрудников, наличие офисов за рубежом, а также продуктовая линейка.

«Мы гордимся, что столь авторитетное издание как Forbes в очередной раз отметило Private Banking Альфа-Банка как лучший среди частных банков для состоятельных клиентов. Сегодня мы обеспечиваем наших клиентов самым комфортным дистанционным сервисом, в том числе через телефонный банкинг и специальную версию мобильного банка с функциями, которых нет у остальных игроков рынка, а также предоставляем им весь спектр услуг по управлению частным капиталом и консалтингу. И мы каждый день работаем над улучшением качества нашего обслуживания и его наполнения, — комментирует руководитель А-Клуба, Директор по работе с состоятельными клиентами Альфа-Банка Катерина Милеева. — Для себя мы решили, что хотим создать „золотой стандарт“ индустрии Private Banking в долгосрочной перспективе и занять эту нишу так, чтобы именно Альфа-Банк при упоминании „услуг по управлению крупным частным капиталом в России“ вспоминался рынку и клиентам прежде всего. У нас амбициозная цель — стать безусловным лидером. И наша команда к ней уверенно движется».

Первое подразделение, предоставляющее банковское и инвестиционное обслуживание для состоятельных клиентов и их семей Альфа-Банк открыл в 2006 году. А-Клуб стал одним из первых игроков на рынке Private Banking и быстро завоевал высокую оценку клиентов. Сегодня в Альфа-Банке 14 отделения формата А-Клуб в Москве и регионах.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 13,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.