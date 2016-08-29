С начала года к зарплатному проекту Сбербанка присоединились более 3 тысяч Забайкальцев

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С начала года к зарплатному проекту Сбербанка присоединились более 3 тысяч Забайкальцев29 августа 2016
Сбербанк расширяет сотрудничество с организациями Забайкальского края в рамках зарплатного проекта. Так, в Забайкальском крае заработную плату на карту Сбербанка получают более 200 тысяч человек. С начала 2016 года зарплатные карты получили более 3 тысяч забайкальцев.
Зарплатный проект – это современный и удобный инструмент для выплаты заработной платы работодателем.
- Сотрудники организаций-участниц зарплатных проектов могут пользоваться услугами банка на льготных условиях, оформлять потребительские и ипотечные кредиты по сниженным процентным ставкам, - рассказывает начальник сектора продаж зарплатных проектов Антон Помолев. – Также участникам зарплатных проектов доступны услуги персональных менеджеров, которые проводят индивидуальное консультирование и оформление банковских продуктов и услуг непосредственно на территории компании. Это колоссально экономит личное время.
Подробную информацию об условиях подключения к зарплатному проекту вы можете получить в офисах Сбербанка и на сайте www.sberbank.ru.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.