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С начала года к зарплатному проекту Сбербанка присоединились более 3 тысяч Забайкальцев

Сбербанк расширяет сотрудничество с организациями Забайкальского края в рамках зарплатного проекта. Так, в Забайкальском крае заработную плату на карту Сбербанка получают более 200 тысяч человек. С начала 2016 года зарплатные карты получили более 3 тысяч забайкальцев.

Зарплатный проект – это современный и удобный инструмент для выплаты заработной платы работодателем.

- Сотрудники организаций-участниц зарплатных проектов могут пользоваться услугами банка на льготных условиях, оформлять потребительские и ипотечные кредиты по сниженным процентным ставкам, - рассказывает начальник сектора продаж зарплатных проектов Антон Помолев. – Также участникам зарплатных проектов доступны услуги персональных менеджеров, которые проводят индивидуальное консультирование и оформление банковских продуктов и услуг непосредственно на территории компании. Это колоссально экономит личное время.

Подробную информацию об условиях подключения к зарплатному проекту вы можете получить в офисах Сбербанка и на сайте www.sberbank.ru.