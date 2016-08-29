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39.5 млн рублей субсидий получат моногорода Иркутской области на развитие предпринимательства

Правительство Иркутской области и моногорода Саянск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Тулун, Байкальск, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский, Шелехов заключили соглашения о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств на мероприятия по содействию развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщила министр экономического развития Оксана Тетерина.

- Общая сумма субсидий монопрофильным муниципальным образованиям в 2016 году составит 39,5 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2,765 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета – 36,735 млн. рублей. Надо сказать, что в этом году государственную поддержку бизнеса получат все восемь моногородов Приангарья, тогда как в прошлом году - всего два, - подчеркнула министр.

Финансирование за счет бюджетов самих муниципальных образований в рамках заключенных соглашений составит чуть более 2 млн. рублей.

Проведение конкурсных мероприятий по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на территориях моногородов планируются в сентябре-октябре текущего года. Планируется субсидировать часть затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение производственного оборудования; субсидирование части затрат предпринимателей малого и среднего бизнеса по уплате лизинговых платежей; поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, по результатам проведения конкурсных мероприятий запланировано оказать финансовую поддержку 80 предприятиям малого и среднего бизнеса, количество вновь созданных рабочих мест, включая вновь зарегистрированные ИП, составит не менее 80.

- Приоритетная поддержка всех восьми моногородов - одна из основных задач текущего года по поддержке малого бизнеса, - сообщила Оксана Тетерина.