Новости

В Иркутске жителям садоводств, находящихся на землях лесного фонда, пообещали разобраться в спорном вопросе

Правительство региона занимается вопросом защиты прав жителей садоводств, находящихся на землях лесного фонда. Об этом глава региона Сергей Левченко заявил на встрече с инициативной группой жителей товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Мечта», расположенного на Байкальском тракте. Сегодня владельцы земельных участков вышли на митинг. Люди обратились к Губернатору с просьбой защитить их права.

Владельцы участков в товариществе собственников недвижимости сейчас получили определение суда о запрете строительных работ.

Земельный участки были включены в границы поселка Молодежный решением местной думы в 2012 году без согласования с Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз). Сейчас на рассмотрении Иркутского областного суда находится административный иск Рослесхоза о признании недействующим решение Думы Молодежного муниципального образования.

- К сожалению, это не единичные случаи. Только по этому направлению у нас несколько тысяч таких участков. О проблеме мы знаем и уже пытаемся найти способы ее решения.

Я дал поручение Правительству региона детально разобраться в ситуации. Думаю, что мы сумеем найти общий язык с министерством лесного хозяйства и со всеми надзорными органами, - сказал Сергей Левченко.

Губернатор также дал поручение заместителю председателя Правительства региона Виктору Кондрашову, который возглавляет рабочую группу по этому вопросу, составить полный список садоводств, находящихся на землях лесного фонда, а также включить в по одному представителю садоводств в рабочую группу , сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.