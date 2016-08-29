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Роботы-волонтеры соберут мусор на Байкале

Три команды юных инженеров из Иркутска создают роботов-волонтеров для участия в ключевой акции Всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут» 10 сентября.

10 сентября пройдет ключевая акция Всероссийского волонтерского экомарафона «360 минут», организованного компанией En+ Group, ведущей российской индустриальной группой, объединяющей энергетические, горнорудные и металлургические активы. В течение лета уже прошли 18 экологических мероприятий марафона в пяти регионах страны: Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском крае, Республике Хакасия и Приморском крае.

В 2016 году три команды робототехников из Иркутска создадут роботов для участия в ключевой акции Всероссийского волонтерского экологического марафона En+ Group «360 минут». Участники этих команд уже не раз показывали очень высокие результаты на региональных, российских и международных соревнованиях. За Уралом эти начинающие робототехники одни из самых опытных: они неоднократно становились призерами робототехнических соревнований. Все эти ребята - участники программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», которую En+ Group реализует в партнерстве с Фондом Олега Дерипаска «Вольное дело».

Команда «Siberian Beast» Иркутского энергетического колледжа разработала робота-сборщика с прицепом. Во время движения он собирает перед собой крупный мусор: жестяные банки, бутылки, бумагу, пакеты, перебрасывает в тележку, где собранное утрамбовывается прессом.

Команда лицея Иркутского госуниверситета сделает летающего экоробота. В его комплектацию входит квадрокоптер c датчиками для оперативного сбора основной информации об окружающей среде.

Робототехники из третьей команды T.REX в прошлом году уже собирали робота-уборщика, который лопастями сметал мусор с берега Байкала на транспортерную ленту и отправлял в специальный бокс. В этом году юные инженеры из иркутской школы № 80 значительно расширили проект, превратив его в систему дистанционного мониторинга и уборки как мелкого, так и крупного мусора.

За пять лет волонтерами акций «360 минут» стали 11 000 человек, добровольцы подняли, вырыли и даже достали со дна Байкала мусор объемом 180 000 куб. м.

С прошлого года акция превратилась в полноценный экологический марафон, включающий в себя, помимо уборки мусора, еще и благоустройство туристической среды, проведение научно-просветительских лекций, экскурсий, конкурсов, организацию информационно-образовательных программ.