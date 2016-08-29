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Россельхозбанк объявил о снижении цен на монеты

АО «Россельхозбанк» объявляет о снижении цен на монеты Жостово-14, Хохлома-14, Гжель-14, Палех-14 номиналом 2 NZD серии «Народные промыслы» (Токелау)» с 29.08.2016 г. по 07.10.2016 г. включительно.

Далее, в течение всего 2016 года, Россельхозбанк будет продолжать радовать своих настоящих и будущих клиентов ассортиментом и ценами на монеты из драгоценных металлов.

Более подробную информацию о наличии монет можно уточнить в городе Иркутске по т. (3952) 722-601, 343-614, в городе Усолье-Сибирское по т. (39543) 621-42, 637-24, в городе Братске по т. (3953) 466-265, 464-091, в городе Ангарске т. (3955) 66-12-60.