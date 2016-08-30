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Ставки ниже. «Разогреет» ли дешевая ипотека спрос на недвижимость?

В АИЖК накануне заявили о намерении снизить ипотечные ставки до 8-9%. По мнению главы Агентства Александра Плутника, текущая макроэкономическая ситуация этому способствует. Разделяют ли мнение коллеги представители банковского сектора? Как снижение ставок может отразиться на спросе на недвижимость? SIA.RU побеседовал с участниками рынка.

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8-9% – только с помощью государства

В АИЖК заявили о намерении снизить ипотечные ставки.

«С точки зрения макроэкономического процесса сейчас есть все тенденции к снижению ставки, причем 8-9%, которые предлагают застройщики для стимулирования спроса на жилье, – абсолютно достижимое значение», – заявил глава Агентства Александр Плутник.

Директор по развитию компании «РАФТ ЛИЗИНГ» Владимир Черкасов считает, что Агентство ипотечного жилищного кредитования вполне может позволить себе в сложившихся экономических условиях снизить ипотечную ставку до 8-9%. «Макроэкономические показатели дают все основания для таких действий, – говорит он. – Инфляция сейчас прогнозируется Росстатом на уровне 7,21-7,9%. Ключевая ставка ЦБ имеет тенденцию к дальнейшему снижению. К тому же главный акционер АИЖК – государство – может принимать такие решения, опираясь на сложившиеся экономические условия».

Что касается других игроков ипотечного кредитования, то «ставка в размере 8-9% при текущем уровне ключевой ставки ЦБ возможна лишь в рамках стимулирующих программ, когда банки и застройщики заключают договоренности о специальных условиях на оформление кредитов для покупки жилья в определенных объектах» – так считает Екатерина Витязева, директор сети операционных офисов по Иркутской области.

«Чтобы ставка в размере 8-9% годовых стала стандартной для коммерческих банков без программ субсидирования, необходимо существенное изменение экономических условий – снижение учетной ставки, инфляции, стабилизация рынка», – отмечает Екатерина Витязева.

Ставка ниже – спрос выше?

В АИЖК считают, что снижение ставок на ипотечные кредиты вызовет всплеск спроса на жилищном рынке. Владимир Черкасов, компания «РАФТ ЛИЗИНГ», этого мнения не разделяет. «Во-первых, не нужно забывать, что доля АИЖК на рынке ипотечного кредитования крайне незначительна. В 2014 года она составляла всего 0,9%, в то время как у Сбербанка - 52,3%, а у ВТБ24 - 19,9%. Даже если АИЖК увеличит свою долю на рынке в 2 раза, можно ли это будет назвать всплеском? Во-вторых, один из наиболее существенных факторов, влияющих на спрос, – это покупательская способность населения, – говорит он. – Согласно статистике Росстата, в 2015 году она упала на 20%. При этом рассчитывать на улучшение ситуации можно не раньше конца 2017 года».

Сейчас, по его мнению, население сконцентрировано не на тратах, а на экономии: «Многие ограничивают себя в продуктах питания и не могут купить одежду. И о таких вещах, как жилье, предпочитают вообще не думать. Пока покупательская способность населения России не будет восстановлена на уровне 2013 года, меры по снижению ипотечной ставки, на наш взгляд, будут нерезультативны».

Представители иркутских строительных компаний, опрошенные SIA.RU, настроены более оптимистично.

«Практика показывает, что если ипотека берется на короткий срок, и дольщик планирует досрочно погасить ипотеку, реализовывая имеющиеся активы, то разница в 1-1,5 п.п. не принципиальна, – говорит начальник отдела продаж и маркетинга ЗАО 'СибирьЭнергоТрейд' Илья Тейге.

– Однако на фоне замершего рынка заемщик иначе оценивает свои возможности по реализации, например, недвижимости, допуская, что платить ипотеку придется дольше. Поэтому предложение по снижению процентных ставок вызовет уверенный рост продаж».

«Ставка по ипотеке однозначно является одним из решающих факторов при принятии решения о покупке квартиры в ипотеку, ведь от нее зависит размер ежемесячного платежа и общая переплата по кредиту, – считает руководитель отдела продаж и маркетинга ООО ‘Гранд-Строй’ Светлана Брагина. – Каждый человек оценивает свои финансовые возможности по сумме кредита и ежемесячной сумме его погашения. Чем ниже ставка, тем ниже эти цифры, тем более привлекательна ипотека. При одной и той же сумме кредита покупатель ищет меньшую ставку по ипотеке в банках, и, даже если разница составляет 0,2 п.п., покупатель скорее уйдет в банк с пониженной ставкой».

По мнению Светланы, чем ниже ставка – тем шире круг людей, готовых приобрести квартиру при помощи ипотечного кредитования. «Ипотека с господдержжкой с пониженной ставкой по кредиту в настоящее время является одним из самых надежных инструментов на рынке новостроек, от нее во многом зависит спрос на квартиры на первичном рынке, – делится она.

– Снижение ставки, на наш взгляд, расширит круг лиц, обладающих возможностью приобрести квартиру с помощью ипотечного кредитования, а следовательно – простимулирует и спрос на квартиры».

Александр Халтурин, директор по работе с клиентами ООО «ВостСибСтрой», придерживается такого же мнения. «В этом году средняя доля продаж по ипотеке в объектах компании ‘ВостСибСтрой’ составляет 34%.

Мы считаем, что при снижении ставок по ипотеке до 8-9% возможно увеличение доли договоров на 20 п.п., соответственно, в среднем она будет составлять 54%».