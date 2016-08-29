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31,99 миллиардов кВт⋅ч за полгода. ЕвроСибЭнерго подвел итоги первого полугодия 2016 г.

Самая крупная частная энергетическая компании России АО «ЕвроСибЭнерго» рассказала о результатах работы за I полугодие 2016 г.

Производительность

С начала года электростанции ЕвроСибЭнерго выработали 31,99 млрд кВтч электроэнергии, что практически эквивалентно результату первого полугодия 2015 г. Компания обеспечила надежное и бесперебойное энерго – и теплоснабжение промышленных потребителей и населения в Сибири, на Урале а также в европейской части России.

Производство «зеленой» электроэнергии на станциях ЕвроСибЭнерго за 6 месяцев 2016 г. выросло на 1% и составило 25 млрд кВтч. Гидроэлектростанции: Красноярской, Иркутской, Братской и Усть-Илимской компаний стали вырабатывать на 1% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 24,99 млрд кВтч.

Абаканская солнечная станция, введенная в эксплуатацию в декабре 2015 г., произвела за I полугодие 2016 г. 3,3 млн кВтч, фактически обеспечив в дневное время экологически чистой энергией целый район г. Абакана.

Помимо того, из-за аномального маловодья на Байкале, которое продолжается уже второй год подряд, выработка энергии каскадом ГЭС на Ангаре оказалась на 1/3 ниже среднемноголетних значений. Для поддержания уровня озера Байкал в рамках установленных Федеральным законом «Об охране озера Байкал» отметок, по указанию Росводресурсов на протяжении I полугодия 2016 г. объем пропуска воды через плотину Иркутской ГЭС был отмечен на минимально возможном уровне 1250 -1300 м/с.

Производство электроэнергии на угольных и газовых электростанциях ЕвроСибЭнерго сократилось на 3% по отношению к показателю того же периода 2015 г. – 6,99 млрд кВтч.

Производство тепловой энергии станциями ЕвроСибЭнерго составило 13,77 млн Гкал. (+3% к показателю аналогичного периода 2015 г.). Это объясняется более низкой температурой воздуха в зимние и весенние месяцы 2016 г. по сравнению с 2015 г.

Инвестиции

В I полугодии 2016 г. ЕвроСибЭнерго продолжала выполнение программы комплексной модернизации гидростанций Ангаро-Енисейского каскада «Новая энергия». В ходе программы компания ввела в эксплуатацию модернизированные гидроагрегаты с новыми рабочими колесами на Усть-Илимской и Братской гидростанциях. За счет этого увеличились коэффициент полезного действия станций и производство энергии с использованием того же объема воды.

Компания продолжила проработку проекта Тельмамской ГЭС на р. Мамакан мощностью до 450 МВт. Цель проекта стала ликвидация дефицита электроэнергии на Севере Иркутской области, а также энергоснабжение новых крупных потребителей.

В рамках развития проектов распределенной генерации ЕвроСибЭнерго приступила к строительству мини-ТЭЦ мощностью 4,5 МВт в г. Усть-Лабинске для энергоснабжения строящегося индустриального парка. Ввод станции в эксплуатацию планируется до конца 2016 г.

Компания приступила к проекту перевода тепловой и электрической нагрузки с ТЭЦ-1 г. Ангарска мощностью 166 МВт, которую планируется вывести из эксплуатации, на ТЭЦ-9. Для этого ЕвроСибЭнерго начала строительство теплотрассы протяженностью 8 км, а также необходимой сетевой инфраструктуры. Проект позволит снизить себестоимость производства электроэнергии и тепла; кроме того, на 80 тыс тонн в год сократится эмиссия СО2. Инвестиции в проект составят более 1 млрд руб.