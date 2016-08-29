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Недвижимость Иркутска в августе: новостройки подорожали, «вторичка» подешевела

В августе, по данным портала о недвижимости Иркутска REALTY.IRK.RU, квартиры на вторичном рынке Иркутска подешевели, в среднем, на 110 рублей за квадратный метр. Новостройки, напротив, незначительно выросли в цене – в среднем, на 210 рублей за «квадрат».

Квартиры на вторичном рынке Иркутска: -0,2%

Вторичное жилье в Иркутске снова падает в цене. За август средняя цена квадратного метра снизилась, по данным REALTY.IRK.RU, на 0,2%, c 55.60 до 55.49 тыс. рублей.

Более всего квартиры подешевели в Куйбышевском районе города – на 1,34%, или 710 рублей за квадратный метр. Отрицательная динамика зафиксирована также в Октябрьском (-0,48%), Свердловском (-0,45%) и Ленинском (-0,32%) районах.

Подорожала «вторичка» только в Кировском районе – в среднем, на 1,79%, c 68.81 до 70.04 тыс. рублей за квадратный метр.

Новостройки в Иркутске: +0,39%

Строящееся жилье в Иркутске продолжает расти в цене. По данным REALTY.IRK.RU, за август новостройки подорожали, в среднем, на 0,39%, или 210 рублей за квадратный метр.

Наибольший рост цен был зафиксирован в Ленинском районе: там стоимость квадратного метра выросла за месяц на 1,67%, или 660 рублей за квадратный метр. Значительно подорожали новостройки в Куйбышевском (+1,21%) и Свердловском (+0,93%) районах города.

Единственным районом, продемонстрировавшим отрицательную динамику, стал Октябрьский: там новостройки незначительно подешевели (на 0,16%, или 90 рублей за «квадрат»).