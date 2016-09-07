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ОСАГО: «Криминальным автоюристам» придется туго

Летом 2016 года в российском ОСАГО произошел целый ряд изменений. С чем придется столкнуться вернувшимся из отпусков автовладельцам?

Фото: strahovkarf.ru

Изменение порядка возмещения убытков

В первую очередь отметим поправки в законе об ОСАГО, согласно которым страховая компания может отказать в выплате возмещения по ОСАГО, если поврежденный автомобиль не был предоставлен ей на осмотр. Добропорядочным автовладельцам такая поправка к закону настроения не испортит, а вот различным мошенникам, как и «криминальным автоюристам», жизнь усложнит существенно. Во многих регионах страны и те, и другие нередко направляют страховщикам требования о возмещении убытка тогда, когда автомобиль уже был отремонтирован, то есть когда восстановить картину происшествия практически невозможно. Пользуясь этим, мошенники требовали выплаты несоразмерных сумм.

Еще одно нововведение – это увеличение с 5 до 10 дней срока рассмотрения досудебной претензии к качеству урегулирования убытка или к сумме выплаты.

Как показала практика, в первоначальный срок страховые компании зачастую не укладывались, поэтому было немало жалоб со стороны страхователей. Теперь же времени для рассмотрений претензий у страховщиков будет достаточно.

Ограничение продаж полисов

В общей сложности только за прошлый год «криминальные автоюристы» вывели с рынка, по разным оценкам, от 10 до 18 миллиардов рублей. Поэтому ОСАГО становится убыточным, и страховые компании, терпящие огромные финансовые потери, стараются ограничивать продажи полисов в ряде регионов страны. Отсюда – сложности, возникающие у автовладельцев при оформлении «автогражданки». Вольготнее всего себя чувствуют «криминальные автоюристы» в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской, Челябинской и Мурманской областях, поэтому здесь бывает непросто оформить полис.

Тем не менее, РСА и контролирующие органы принимают меры по решению проблемы доступности полисов ОСАГО. В числе поправок, принятых к закону об ОСАГО, есть и такие, согласно которым все страховые компании будут обязаны продавать электронные полисы ОСАГО с 1 января 2017 года.

Еще одна мера – это введение системы «Единый агент РСА». В соответствии с ней страховые компании, имеющие филиалы в регионах, осуществляют продажи полисов ОСАГО в качестве агентов от имени всех остальных страховщиков – членов РСА. «Единый агент» действует в регионах, перечень которых утверждается президиумом Российского Союза Автостраховщиков по представлению Центробанка. Выбор страховщика, от чьего имени заключается договор ОСАГО, осуществляется случайным образом, по номеру ПТС. Процедура же урегулирования убытков остается без изменения – нужно будет обращаться в свою страховую компанию.

Кросс-продажам – нет

Есть и другая проблема – навязывания дополнительные услуг. Иногда такое определение не совсем верно дают простым кросс-продажам, то есть предложению оформить одну услугу при покупке другой. К примеру, в автомастерской могут предложить поменять масло при замене шин, а в кафе – пирожное при заказе кофе.

«Но бывает и другая ситуация – когда оформление полиса по необязательным видам страхования становится условием для того, чтобы вам продали полис ОСАГО, – комментирует исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. – Если вы столкнулись с таким, то вы можете предупредить страховщика, что готовы записывать разговор на диктофон или телефон, – и начать делать это, если предупреждение не помогло. А страховые компании, согласно Правилам профессиональной деятельности, не вправе этому препятствовать.

Второе: скажите, что подадите претензию, если навязывание не прекратится. Как правило, это помогает. В-третьих, если вы все же купили то, что вам не нужно, то в пятидневный срок можете расторгнуть договор на необязательную страховку и вернуть внесенную премию. Это возможно в рамках введенного «периода охлаждения».

Совершенствование российского ОСАГО на законодательном уровне продолжается. В работе у Министерства финансов находится разработка нормы по приоритету ремонта поврежденного автомобиля над возмещением вреда в денежной форме. С точки зрения энергозатрат для самого автовладельца, натуральная форма возмещения и более выгодна, и более удобна. К тому же развитие этой практики ограничивает деятельность «криминальных автоюристов» и мошенников. Законодателями уже создана нормативная база для внесения соответствующих поправок, но над этим придется работать Думе уже будущего созыва.