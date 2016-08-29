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Министерство сельского хозяйства планирует возобновить поддержку приобретения сельскохозяйственной техники в лизинг

Министерство сельского хозяйства планирует возобновить поддержку приобретения сельскохозяйственной техники в лизинг. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Министр отметил, что в 2017 году в ведомстве планируется провести новый отбор по приему документов на погашение 50% лизинговых платежей всех сельхозтоваропроизводителей. Напомним, что в 2013 и 2014 годах были проведены конкурсные мероприятия по определению получателей субсидий на возмещение затрат по лизинговым платежам. В 2015 и 2016 годах Правительством Иркутской области возмещались лизинговые платежи по заключенным договорам лизинга в 2013-2014 годов.

– Нам необходимо обновлять сельхозтехнику. Расширить перечень техники за счет субсидии на ее ремонт. У нас порядка 70% технических средств находятся за пределами сроков эксплуатации. Возросла нагрузка на тракторы, комбайны, уборочные машины. При этом используя современную технику, оборудование, мы можем также в несколько раз увеличить производительность труда, – подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, сообщил Илья Сумароков, в регионе сельхозтоваропроизводителям оказывается государственная поддержка на ремонт отдельных узлов и агрегатов тракторов. Со следующего года в перечень выделяемых субсидий на ремонт сельхозтехники будут включены комбайны, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.