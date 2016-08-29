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Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области окажут поддержку по вводу в оборот неиспользуемой пашни

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В Иркутской области сельхозтоваропроизводителям будут оказывать поддержку по вводу в оборот неиспользуемой пашни. Об этом сообщил глава министерства сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Министр отметил, за последние пять лет площадь, введенная в оборот в Иркутской области, увеличилась на 36,3 тыс. га, при этом процесс ввода земель в оборот очень затратный.

– В Иркутской области около 700 тыс. гектаров неиспользуемых земель, из них 357 тыс. гектаров, пригодных для ввода в оборот. И чем дольше мы будем тянуть с этим вопросом, тем больше потребуется затрат на ввод земель. Между тем ввод пашни позволит нам увеличить посевные площади и объемы производства, – пояснил Илья Сумароков.

Введение нового вида господдержки в Иркутской области позволит ежегодно вводить в оборот от 20 до 25 тыс. гектар неиспользованных земель, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.