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Оптово-распределительный центр предлагают создать на базе ОАО «Искра» в Иркутском районе

Министерство сельского хозяйства региона представит Губернатору Иркутской области Сергею Левченко концепцию создания и эксплуатации областного оптово-распределительного центра (ОРЦ). Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Глава ведомства рассказал, что центр планируется создать в Иркутском районе на базе ОАО «Искра», 100% акций которого находятся в областной собственности. ОРЦ представляет собой современную инфраструктуру оптового рынка продовольствия, связывающую поставщиков и покупателей, обеспечивающую услуги хранения, первичной переработки, предпродажной подготовки свежей продукции, логистики.

– Мы понимаем, что на сегодняшний день проблемы сбыта продукции у крестьянских хозяйств существуют, этот вопрос нам необходимо решать на уровне региона. Поэтому одной из площадок, на которой планируется организовать центр, будет сельхозпредприятие «Искра». Нам необходимо создавать четкую товаропроводящую инфраструктуру, которая позволит выстроить логистику поставок сельхозпродукции. Помимо поставок товаров во все торговые точки, центр будет работать по государственному и муниципальному заказам для нужд социальных учреждений, – пояснил министр.

В течение нескольких месяцев минсельхоз региона изучал опыт других регионов по созданию ОРЦ. Создание такого комплекса, считает Илья Сумароков, позволит товаропроизводителям активнее участвовать в госзакупках, выходить на новые рынки сбыта, в том числе в крупные сетевые магазины Иркутской области, соседние регионы и поставлять продукцию на экспорт.

У покупателей будет возможность покупать качественные продукты по доступным ценам. Реализация этого проекта будет проходить поэтапно в течение четырех лет. Помимо логистических направлений в ОРЦ планируется разместить структурные подразделения Россельхознадзора и ветеринарной службы, которые будут осуществлять контроль за качеством продукции, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Напомним, что направление по созданию оптово-распределительных центров поддержало министерство сельского хозяйства РФ. Размер возмещаемой за счет средств федерального бюджета доли затрат на создание ОРЦ составляет 20%.