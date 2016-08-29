"Маркировка каждого бревна будет проблематичной". В Иркутской области обсуждают подготовку проекта по чипированию древесины

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"Маркировка каждого бревна будет проблематичной". В Иркутской области обсуждают подготовку проекта по чипированию древесины29 августа 2016
Подготовка к реализации пилотного проекта по маркировке древесины обсуждалась сегодня на совещании, которое состоялось в Правительстве Иркутской области. Совещание провели Губернатор Сергей Левченко и заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.
Открывая заседание, Сергей Левченко отметил, что приоритетной задачей для областного Правительства остается декриминализация лесопромышленного комплекса, разработка системы мер по межведомственному взаимодействию для решения поставленных целей и задач по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины в Приангарье.
– Реализация на территории Иркутской области пилотного проекта по маркировке древесины позволит выработать механизм организации сквозного, а самое главное – прозрачного учета лесозаготовки, и, как следствие, контроля за транспортировкой лесоматериалов, мест их хранения, переработки и отгрузки, – подчеркнул глава региона.
– Иркутская область не случайно стала пилотным регионом. Пилотный проект мы планируем реализовать в 2017 году в рамках Года экологии как инструмент, который позволит резко снизить объемы незаконного оборота древесины и, соответственно, будет способствовать увеличению доходов в бюджетную систему Российской Федерации, созданию более комфортных условий для деятельности законопослушных заготовителей и переработчиков леса, – отметил Валентин Валентик.
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Виктор Кондрашов рассказал, что исполнительной властью региона разработан план мероприятий по реализации проекта, который требует принятия комплекса нормативно-правовых актов. Один из них – законопроект по регулированию деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины – уже внесен в областной парламент. Планируется, что в первом чтении документ будет рассмотрен депутатами на сентябрьской сессии.
Также требуется проработка самой схемы маркировки древесины. Виктор Кондрашов поделился тем, как это видят в областном Правительстве.
– С учетом объемов заготовки на всей территории Иркутской области – а это более 34 млн кубометров в год – маркировка каждого бревна будет проблематичной. В связи с этим предлагаем распространение одной бирки на всю партию транспортируемого леса. Например, одна бирка на одну машину, перевозящую 20-40 кубометров древесины, – сказал зампред областного Правительства.
В совещании принимали участие первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров, министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда, представители федеральных организаций, подведомственных Рослесхозу, правоохранительных и таможенных органов, некоторых государственных корпораций. Собравшиеся обсудили также то, как регулируется функционирование пунктов приема и отгрузки древесины в других регионах Сибирского федерального округа, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.