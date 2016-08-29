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"Маркировка каждого бревна будет проблематичной". В Иркутской области обсуждают подготовку проекта по чипированию древесины

Подготовка к реализации пилотного проекта по маркировке древесины обсуждалась сегодня на совещании, которое состоялось в Правительстве Иркутской области. Совещание провели Губернатор Сергей Левченко и заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

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Открывая заседание, Сергей Левченко отметил, что приоритетной задачей для областного Правительства остается декриминализация лесопромышленного комплекса, разработка системы мер по межведомственному взаимодействию для решения поставленных целей и задач по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины в Приангарье.

– Реализация на территории Иркутской области пилотного проекта по маркировке древесины позволит выработать механизм организации сквозного, а самое главное – прозрачного учета лесозаготовки, и, как следствие, контроля за транспортировкой лесоматериалов, мест их хранения, переработки и отгрузки, – подчеркнул глава региона.

– Иркутская область не случайно стала пилотным регионом. Пилотный проект мы планируем реализовать в 2017 году в рамках Года экологии как инструмент, который позволит резко снизить объемы незаконного оборота древесины и, соответственно, будет способствовать увеличению доходов в бюджетную систему Российской Федерации, созданию более комфортных условий для деятельности законопослушных заготовителей и переработчиков леса, – отметил Валентин Валентик.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Виктор Кондрашов рассказал, что исполнительной властью региона разработан план мероприятий по реализации проекта, который требует принятия комплекса нормативно-правовых актов. Один из них – законопроект по регулированию деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины – уже внесен в областной парламент. Планируется, что в первом чтении документ будет рассмотрен депутатами на сентябрьской сессии.

Также требуется проработка самой схемы маркировки древесины. Виктор Кондрашов поделился тем, как это видят в областном Правительстве.

– С учетом объемов заготовки на всей территории Иркутской области – а это более 34 млн кубометров в год – маркировка каждого бревна будет проблематичной. В связи с этим предлагаем распространение одной бирки на всю партию транспортируемого леса. Например, одна бирка на одну машину, перевозящую 20-40 кубометров древесины, – сказал зампред областного Правительства.

В совещании принимали участие первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров, министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда, представители федеральных организаций, подведомственных Рослесхозу, правоохранительных и таможенных органов, некоторых государственных корпораций. Собравшиеся обсудили также то, как регулируется функционирование пунктов приема и отгрузки древесины в других регионах Сибирского федерального округа, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.