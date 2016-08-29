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Анатолий Песенников, Сбербанк: "Мы становимся агрегатором – распространяем в сети небанковские продукты"

Международный молодежный форум «Байкал-2020» завершился 28 августа на берегу Малого моря. В нем приняли участие представители 11-ти зарубежных стран и 54-х субъектов России. Байкальский банк ПАО Сбербанк уже во второй раз выступил партнером форума, а также активно участвовал в работе двух площадок. Председатель Байкальского банка Анатолий Песенников рассказал молодежи о развитии современных мировых компаний и будущем Сбербанка.

Фото А. Федорова

«Сегодня, на пути развития от традиционного к инновационному банку, мы переходим на следующую эволюционную ступень и становимся агрегатором – распространяем в сети небанковские продукты. В частности, речь идет о страховании и реализации недвижимости. Дальше мы хотим стать маркетплейс – местом, куда клиент приходит и получает все необходимые ему услуги, включая покупку билета в театр или на самолет.

Собирать, хранить, анализировать данные и делать на их основе предложения – смысл бизнеса будущего. Мне, бесспорно, было приятно поучаствовать в форуме “Байкал-2020”, пообщаться с молодежью и получить обратную связь. Всегда интересно и полезно узнать, что думают о банковской системе молодые люди, какими они видят услуги банка не только как физлица, но и как будущие предприниматели», – отметил Анатолий Песенников.

В рамках форума Сбербанк также провел презентацию «Современные требования работодателей» и тренинг «Эмоциональный интеллект», в которых активно участвовала молодежь.