Новости

Анатолий Песенников, Сбербанк: "Мы становимся агрегатором – распространяем в сети небанковские продукты"

29 августа 2016

Международный молодежный форум «Байкал-2020» завершился 28 августа на берегу Малого моря. В нем приняли участие представители 11-ти зарубежных стран и 54-х субъектов России. Байкальский банк ПАО Сбербанк уже во второй раз выступил партнером форума, а также активно участвовал в работе двух площадок. Председатель Байкальского банка Анатолий Песенников рассказал молодежи о развитии современных мировых компаний и будущем Сбербанка.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Сегодня, на пути развития от традиционного к инновационному банку, мы переходим на следующую эволюционную ступень и становимся агрегатором – распространяем в сети небанковские продукты. В частности, речь идет о страховании и реализации недвижимости. Дальше мы хотим стать маркетплейс – местом, куда клиент приходит и получает все необходимые ему услуги, включая покупку билета в театр или на самолет.

Собирать, хранить, анализировать данные и делать на их основе предложения – смысл бизнеса будущего. Мне, бесспорно, было приятно поучаствовать в форуме “Байкал-2020”, пообщаться с молодежью и получить обратную связь. Всегда интересно и полезно узнать, что думают о банковской системе молодые люди, какими они видят услуги банка не только как физлица, но и как будущие предприниматели», – отметил Анатолий Песенников.

В рамках форума Сбербанк также провел презентацию «Современные требования работодателей» и тренинг «Эмоциональный интеллект», в которых активно участвовала молодежь.

 

 

 

 


<p>Фото А. Федорова</p>
/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


29
августа
2016
 "Маркировка каждого бревна будет проблематичной". В Иркутской области обсуждают подготовку проекта по чипированию древесины
Подготовка к реализации пилотного проекта по маркировке древесины обсуждалась сегодня на совещании, которое состоялось в Правительстве Иркутской области. Совещание провели Губернатор Сергей Левченко...
 
29
августа
2016
 Китай девальвировал юань
Доллар США вновь укрепляется в паре с китайской валютой и на этот раз не без помощи Народного банка Китая. Сегодня утром НБК девальвировал юань на 0,55% к доллару США, установив тем самым обменный...
 
29
августа
2016
 Оптово-распределительный центр предлагают создать на базе ОАО «Искра» в Иркутском районе
Министерство сельского хозяйства региона представит Губернатору Иркутской области Сергею Левченко концепцию создания и эксплуатации областного оптово-распределительного центра (ОРЦ). Об этом сегодня...
 
29
августа
2016
 В Иркутске будет запрещена парковка на улицах 4-ая Железнодорожная и Некрасова
Запрещающие парковку дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена»  будут установлены до 17 сентября на ул. 4-я Железнодорожная вдоль Свердловского суда и на ул. Некрасова на промежутке...
 
29
августа
2016
 Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области окажут поддержку по вводу в оборот неиспользуемой пашни
В Иркутской области сельхозтоваропроизводителям будут оказывать поддержку по вводу в оборот неиспользуемой пашни. Об этом сообщил глава министерства сельского хозяйства региона Илья Сумароков....
 
29
августа
2016
 «Ростелеком» выступил партнером Международного молодежного лагеря «Байкал 2020»
«Ростелеком» выступил партнером девятого Международного молодежного лагеря «Байкал 2020», который прошел на берегу озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области с 21 по...
 
29
августа
2016
 Министерство сельского хозяйства планирует возобновить поддержку приобретения сельскохозяйственной техники в лизинг
Министерство сельского хозяйства планирует возобновить поддержку приобретения сельскохозяйственной техники в лизинг. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства Иркутской...
 
29
августа
2016
 Недвижимость Иркутска в августе: новостройки подорожали, «вторичка» подешевела
В августе, по данным портала о недвижимости Иркутска REALTY.IRK.RU, квартиры на вторичном рынке Иркутска подешевели, в среднем, на 110 рублей за квадратный метр. Новостройки, напротив, незначительно...
 
29
августа
2016
 Акция владельцев дачных участков получила резонанс: у здания правительства Приангарья собрались около 120 человек
В Иркутске сегодня, 29 августа, перед зданием областного правительства на пикет в поддержку собственников дачных участков, которые требует вернуть лесному фонду прокуратура, собрались около 120...
 
29
августа
2016
 Куйтунский район оказался лидером по количеству крестьянско-фермерских хозяйств в Приангарье. В регионе завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года
В Иркутской области, как и во всей России, завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. С 1 июля по 15 августа переписчики заполнили 265,5 тысячи бланков переписных листов.
 
29
августа
2016
 Россельхозбанк объявил о снижении цен на монеты
АО «Россельхозбанк» объявляет о снижении цен на монеты Жостово-14, Хохлома-14, Гжель-14, Палех-14 номиналом 2 NZD серии «Народные промыслы» (Токелау)» с 29.08.2016 г. по...
 
29
августа
2016
 Роботы-волонтеры соберут мусор на Байкале
Три команды юных инженеров из Иркутска создают роботов-волонтеров для участия в ключевой акции Всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут» 10 сентября. 10 сентября...
 
29
августа
2016
 В Иркутске жителям садоводств, находящихся на землях лесного фонда, пообещали разобраться в спорном вопросе
Правительство региона занимается вопросом защиты прав жителей садоводств, находящихся на землях лесного фонда. Об этом глава региона Сергей Левченко заявил на встрече с инициативной группой жителей...
 
29
августа
2016
 В Иркутской области формируется ежегодный Сводный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
С 1 июля 2016 года начал действовать Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (статья. 4.1. Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации").
 
29
августа
2016
 Мобильная еда. Uber расширяется в Европе за счет общепита
Приложение UberEats заработало в Европе в июне этого года -- предлагается доставка еды из общепита в Париже и Лондоне (используются велосипеды и мопеды). UberEats, уже развернувшееся в США, Канаде и...
 
29
августа
2016
 Банки для оздоровления. Благодаря Олимпиаде в Рио-де-Жанейро весь мир узнал, что Майкл Фелпс пользуется медицинскими банками
Благодаря Олимпиаде в Рио-де-Жанейро весь мир узнал, что Майкл Фелпс пользуется медицинскими банками, чтобы быстрее восстанавливаться и избавляться от боли в мышцах. Вслед за ним в любви к каппингу,...
 
29
августа
2016
 39.5 млн рублей субсидий получат моногорода Иркутской области на развитие предпринимательства
Правительство Иркутской области и моногорода Саянск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Тулун, Байкальск, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский, Шелехов заключили соглашения о предоставлении субсидии местным...
 
29
августа
2016
 В Саянске прекращает свою работу офис Кадастровой палаты
С 31 августа офис филиала Кадастровой палаты по Иркутской области в г. Саянск заканчивает свою работу. Функции по приему и выдаче документов на регистрацию прав, кадастровый учет, предоставление сведений из кадастра недвижимости (ГКН) и Единого реестра прав (ЕГРП) передаются в офис государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
 
29
августа
2016
 Sberbank Private Banking занял первое место в рейтинге российских банков журнала Forbes
Sberbank Private Banking1 занял высшую строчку в рейтинге российских банков индустрии private banking2 по версии журнала Forbes. В рейтинг вошли российские банки, а также...
 
29
августа
2016
 В Иркутской области ликвидировали свалку около детского сада только после вмешательства судебных приставов
Несанкционированная свалка отходов рядом с детским садом ликвидирована благодаря работе судебных приставов г. Тулуна Иркутской области, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской облас
 
29
августа
2016
 В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве многоквартирного дома на улице Ядринцева
Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска проверила заявление участников долевого строительства многоквартирного жилого дома на улице Ядринцева.
 
29
августа
2016
 Бывший начальник пожарной части Усть-Илимска предстанет перед судом
Следственный комитет по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника пожарной части № 51 ФГКУ «14-й отряд ФПС по Иркутской области». Его обвиняют в совершении 6 преступлений с использованием служебного положения, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ.
 
29
августа
2016
 Бенуа Де Витте, владелец ресторана «BBB»: «Кредиты для бизнеса под 25% - это не кредиты, это воровство»
Всегда говорят, что у них есть деньги и их можно получить, но в итоге почти никто ничего не получает. Банки не любят рисковать, это понятно, но какой бизнес без риска?
 
29
августа
2016
 Фонд развития моногородов перечислит средства на строительство инфраструктуры в Байкальске и Усолье-Сибирском
Иркутскую область с рабочим визитом посетили сотрудники некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». Как сообщили в министерстве экономического развития региона, в ходе поездки были проведены совещания с участием представителей Правительства Иркутской области, администраций моногородов, инвесторов, планирующих реализацию новых инвестиционных проектов.
 
29
августа
2016
 Россия возобновляет чартерное авиасообщение с Турцией
Запрет на чартерные перевозки в Турцию снят. Соответствующее постановление вчера подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Перевозчикам при этом рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения безопасности на этом направлении, следует из текста документа, опубликованного на официальном сайте правительства.
 
29
августа
2016
 Элитное жилье снижает бюджет. Покупатели выбирают недорогие варианты
Несмотря на увеличение числа сделок, средняя стоимость покупки высокобюджетной недвижимости продолжает снижаться. По итогам лета средняя сумма покупки элитного жилья сократилась на 12%, а более половины покупателей начали выбирать небольшие квартиры не дороже 50 млн руб. Ценовое дно на рынке уже достигнуто, предупреждают консультанты.
 
29
августа
2016
 ТОП-5 претензий к деятельности правительства
В августе аналитический центр Юрия Левады выяснил у россиян, какие претензии у них есть к правительству. Самый распространенный пункт, за который обыватели критикуют власть – это неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения.
 
29
августа
2016
 Банки и МФО: худшие опасения микрофинансистов оправдались
Опасения микрофинансистов, связанные с выходом на рынок аффилированных с банками компаний, оправдались. Всего за год с момента создания микрофинансовая "дочка" OTP Group "ОТП...
 
29
августа
2016
 Private Banking Альфа-Банка — лучший среди российских частных банков для миллионеров по версии Forbes
А-Клуб Private Banking возглавил рейтинг Forbes «Лучших российский банк для миллионеров» cреди российских банков без государственного участия. При составлении рейтинга российских банков, занимающихся private banking, учитывался комплекс параметров: мнение банкиров, а также финансовые показатели банков, число сертифицированных сотрудников, наличие офисов за рубежом, а также продуктовая линейка.
 
29
августа
2016
 В Приангарье госрегистрация организаций и предпринимателей теперь возможна через МФЦ
Функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных или проживающих на территории Иркутской области, возложены на МИ ФНС России №17 по Иркутской области, который осуществляет взаимодействие с 46 отделениями многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
 
29
августа
2016
 Лето не по прогнозу. Минэкономики зафиксировало небольшие проблемы с будущим экономическим ростом
"Небольшое замедление в экономике" летом 2016 года признано Минэкономики: в очередном мониторинге ведомства описывается июльское замедление восстановительных трендов, а третий квартал, видимо, начался с сокращения ВВП. Данные Минэкономики и ЦБ не дают оснований сомневаться в будущем выходе экономики из рецессии -- как и в том, что начавшийся рост в 2017 году может останавливаться уже даже без внешних шоков.
 
29
августа
2016
 В Иркутской области в школы пойдут 37,5 тыс. первоклассников
В поселке Залари 1 сентября примет учеников новая школа, рассчитанная на 502 ученика. Строительные работы завершены, лицензия на ведение образовательной деятельности получена. Об этом сообщила...
 
29
августа
2016
 Семейное образование: почему родители не хотят отдавать детей в школу
Дети из более чем 100 тыс. российских семей 1 сентября не пойдут в школу. Одни -- по медицинским показаниям, другие -- идейные: выбор в пользу семейного образования их родители делают сознательно, искренне желая чадам всего самого лучшего.
 
29
августа
2016
 В баранине и молоке из Эхирит-Булагатского района Иркутской области выявлено опасное количество микроорганизмов
По результатам исследования, проведенного специалистами Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории, в продуктах обнаружены бактерии кишечной палочки, а также превышенное количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.
 
29
августа
2016
 Гендиректор ИНК Марина Седых переместилась во вторую десятку богатейших женщин рейтинга Forbes
Генеральный директор Иркутской нефтяной компании, депутат Законодательного собрания Приангарья Марина Седых вошла в список 25-ти богатейших женщин России за 2016 год по версии Forbes. Однако по...
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании