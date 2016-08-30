Новости

Завершилась приемка школ к новому учебному году. Капитальный ремонт проведен в 13 учебных заведениях Иркутской области

Капитальный ремонт проведен в 13 школах Приангарья, на эти цели из областного бюджета было выделено 163,6 млн. рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Текущие и косметические ремонты проводились во всех школах перед их приемкой к новому учебному году. Из 1962 школ, работающих в регионе, принято 99%, в остальных ремонтные работы уже подходят к концу. 1 сентября во всех школах Иркутской области начнется учеба. Об этом сообщила сегодня министр образования Приангарья Валентина Перегудова.

http://irkobl.ru

Валентина Перегудова и Валентин Нелюбов, начальник Главного Управления МЧС России по Иркутской области посетили пивоваровскую СОШ. Валентин Нелюбов осмотрел пожарные выходы, датчики и пульт пожарной сигнализации, планы эвакуации.

По его словам, на сегодняшний день органами Государственного пожарного надзора МЧС России приемка школ завершена, все замечания устранены.

В образовательных организациях проверялись наличие систем раннего обнаружения пожаров, вывод сигнала на пульты пожарной охраны, состояние путей эвакуации, наличие источников противопожарного водоснабжения.

Как сообщила директор пивоваровской школы Ирина Луканина, в учреждении в новом году будет обучаться около 800 человек, из них 430 привозятся школьными автобусами из населенных пунктов Зеленый Мыс, Патроны, а также поселков, расположенных по Худяковскому и Дзержинскому трактам. Для этого работают три автобуса, еще один поступит в этом году. Перед началом нового учебного года проведен ремонт всех кабинетов и столовой, капитальный ремонт спортивного зала, частичный ремонт канализации.