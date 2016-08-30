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Следователи просят иркутян помочь в поиске преступников (видео)

12 июня 2016 года около 2 часов ночи рядом с торговым павильоном, на бульваре Рябикова, 1а/2а в ходе драки несовершеннолетнего ранили в паховую область левой ноги, позже он скончался от кровопотери.

По данному факту сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

У следствия имеется запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен мужчина, нанесший потерпевшему удар.

Приметы: на вид около 30-35 лет, рост примерно 165-170 см, телосложение плотное, европейский тип лица, волосы темные, смуглая (загорелая) кожа, верхние центральные зубы выполнены из металла серого цвета.

Следователи СКР просят граждан, которые видели или знакомы с лицом, имеющим указанные приметы позвонить по телефонам: 8914-88-11-231; 8(3952) 216-805, 8950-140-03-68 либо 02.