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Несовершеннолетний иркутянин украл деньги с помощью мобильного приложения

30 августа 2016

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего иркутянина, подозреваемого в совершении краж.

По версии следствия, в феврале 2016 года несовершеннолетний, с помощью приложения "Мобильный банк", перевел на свой счет около 13 тысяч рублей с банковской карты гражданина. Помимо этого, юношу подозревают в серии грабежей школьников и студентов. В дневное время он, угрожая ножом, отбирал у них сотовые телефоны и деньги.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается


/ СИА /




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