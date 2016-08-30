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Несовершеннолетний иркутянин украл деньги с помощью мобильного приложения

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего иркутянина, подозреваемого в совершении краж.

По версии следствия, в феврале 2016 года несовершеннолетний, с помощью приложения "Мобильный банк", перевел на свой счет около 13 тысяч рублей с банковской карты гражданина. Помимо этого, юношу подозревают в серии грабежей школьников и студентов. В дневное время он, угрожая ножом, отбирал у них сотовые телефоны и деньги.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается