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Только один из десяти лесных арендаторов в Приангарье, заготавливающий древесину, платит деньги в бюджет

Объем налоговых поступлений от предприятий лесной отрасли в Иркутской области в прошлом году в целом составил 3 миллиарда рублей. При этом, как рассказал на первом региональном Лесном форуме глава УФНС Приангарья Константин Зайцев, с 2013 по 2015 год наблюдается рост поступлений именно в областной консолидированный бюджет от лесного комплекса – в 1,4 раза.

По его словам, наибольший рост обеспечили налоги на прибыль (увеличение почти в три раза – с 174 миллионов до 517 миллионов) и НДФЛ (на 28%). Кроме того, налог на имущество показал рост с 457 миллионов до 551 миллиона рублей, а спецрежимы (для малого бизнеса) – с 158 миллионов до 225 миллионов.

«В прошлом году платежи лесовиков Приангарья в бюджет страны втрое превысили показатели красноярских соседей, в частности – по налогу на прибыль – в четыре раза, по НДФЛ – в 2,6 раза, – резюмировал Константин Зайцев. – Если брать данные по Сибирскому Федеральному округу, то налоговые поступления Приангарья в два-три раза превышают цифры соседних регионов. Регион дал 36% от общего объема поступлений по СФО, а на НДФЛ пришлось 47%, то есть почти половина».

Глава областной налоговой службы в завершение подчеркнул, что ситуация хоть и улучшается, но в целом еще много проблем: «У нас 301 лесной арендатор в 2015 году заготовил 27,5 миллиона кубометров древесины. При этом в бюджет поступило 1,2 миллиарда рублей. Причем 91% поступлений обеспечила лишь десятая часть арендаторов, то есть 30».