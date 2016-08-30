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Братский железобетонный комбинат получил итальянское оборудование

Братский железобетонный комбинат, который в советское время помогал строить целые города, гидроэлектростанции и дороги, сейчас переживает масштабную реконструкцию, сообщают "Вести Иркутск".

В когда-то заброшенных помещениях сейчас монтируют новое оборудование. Пустующее здание очистили, застеклили, пока ещё не сделали косметический ремонт.

Покупка новой линии подачи — это реализация лишь одного этапа инвестиционного проекта Братского комбината. Предприятие рассчитывает получить субсидию в размере 3 млн рублей, они уже подали заявку на региональную программу поддержки малого и среднего бизнеса. В течение года компания самостоятельно реконструировала бетонно-смесительный узел.

Цель масштабной реконструкции на заводе — делать материал по требованиям заказчика, по заявленным характеристикам.

«Заказчикам необходим бетон, который быстро схватывается, долго схватывается либо самоуплотняется. Раньше мы этого делать не могли, сейчас благодаря тому, что мы поставили на бетонный узел итальянское бетоносмесительное оборудование новой технологии, мы делаем это спокойно», – поясняет Денис Прищенко, заместитель директора Братского железобетонного комбината.

На сегодняшний момент такого оборудования больше нет ни на одном заводе Сибирского Федерального округа. Чтобы запустить и внедрить все инновации на производстве – бетонно-смесительный узел, линию подачи и новый комплекс по производству железобетонных изделий – комбинату необходимо 180 млн рублей. Вопрос о финансовой поддержке со стороны государства сейчас решается, а комбинат уже вложил в модернизацию порядка 30 млн собственных средств. Параллельно на предприятии собираются внедрить инновационную технологию безопалубочного формования изделия.

«Сама формующая машина будет испанская, вспомогательное оборудование, возможно, будет и российского производства. Одна из основных возможностей этой линии – производство изделий для универсальной домостроительной системы, с помощью которой можно построить практически любое здание», – говорит директор Братского железобетонного комбината Виктор Машкин.

Кроме того, «Братскжелезобетон» участвует в программе по переселению из ветхого аварийного жилья. Только в 2016 году предприятие отгрузит на стройплощадки города 20 000 кубометров бетона. И тогда, например, вот здесь, на улице Иванова, вырастут 4 монолитных дома.