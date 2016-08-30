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В Братске будет достроен детский сад на 140 мест

В Порожском районе Братска в ближайшее время возобновится строительство детского сада на 140 мест, сообщает пресс-служба администрации города.

Строительство детского сада на 140 мест в жилом районе Порожский города Братска возобновится в ближайшее время. Об этом 27 августа сообщил мэр города Братска Сергей Серебренников во время праздничных мероприятий по случаю 60-летия Порожского.

Он заверил, что строительство будет завершено к концу 2017 года.

Напомним, строительство детсада для детей от 1,5 до 3 лет началось весной 2014 года, его планировали завершить в начале 2016 года. Однако строительство было приостановлено в связи с экономическим кризисом.