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В Братске началась подготовка площадки под строительство домов в рамках программы переселения горожан из аварийного жилья

В 26-м микрорайоне Братска подрядная организация приступила к вырубке зеленых насаждений на площадке, где будут строиться многоквартирные дома в рамках программы переселения горожан из аварийного жилья. На участке, который обнесен ограждением, запланировано строительство семи пятиэтажных домов (двадцать блок-секций) общей площадью квартир более 30 тыс. кв. м.

Как сообщил председатель комитета по градостроительству администрации Братска Владимир Вершинин, дома для переселенцев должны быть сданы к августу 2017 года.

Всего в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Братске по двум этапам будет построено порядка 60 домов или 80 блок-секций различной этажности. На сегодняшний день построено уже 20, из них 17 заселены. По 24 домам получены разрешения на строительство, начаты работы, сообщает пресс-служба администрации города Братска.