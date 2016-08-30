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Землевладельцев обязали создавать противопожарные барьеры

С 1 марта 2017 года собственников земель обяжут создавать минерализованные полосы и другие противопожарные барьеры вблизи лесов.

Эта новая правовая норма закреплена постановлением правительства Российской Федерации. Документ опубликован на сайте Правительства РФ. Решение принято для повышения уровня пожарной безопасности населенных пунктов, объектов инфраструктуры и лесного фонда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.