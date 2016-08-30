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Слабовидящим и слепым людям станет удобнее пользоваться банкоматами Сбербанка

Сбербанк совместно с Всероссийским обществом слепых реализовал специальную технологию обслуживания в банкоматах, предназначенную для слабовидящих и слепых людей. Также принято решение, что все новые банкоматы Сбербанка будут оснащаться аудиовыходом, необходимым для обслуживания слабовидящих и слепых людей.

Технология работает следующим образом: клиент подключает к банкомату наушник, активируя специализированный сценарий обслуживания, который включает в себя голосовое сопровождение операций, контрастный интерфейс, возможность использования ПИН-клавиатуры и экрана. Клиент может регулировать громкость подсказок и выбрать удобный для себя фон для отображения визуальной информации.

«Создание и развитие удобных инструментов для людей с особыми потребностями — это отдельное направление нашей работы. Мы усовершенствовали систему голосовых подсказок в банкоматах и внедрили интерфейс, благодаря которому базовые банковские операции стали доступны слабовидящим и инвалидам по зрению Сбербанка», — рассказал директор Центра управления сетью устройств самообслуживания Сбербанка Сергей Панюшкин.

«Совместная плодотворная работа со Сбербанком создает возможности для улучшения качества обслуживания инвалидов по зрению, расширяя границы возможного», - отметил вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Вшивцев.

Технология уже работает на всех устройствах самообслуживания Сбербанка с аудиовыходом. В дальнейшем все новые банкоматы Сбербанка будут оснащаться аудиовыходом.

В июле Сбербанк презентовал «Особенный банк» — проект по адаптации банковских продуктов и сервисов для людей с особыми потребностями. Миссия проекта — дать каждому человеку возможность жить полной и интересной жизнью благодаря сервисам Сбербанка