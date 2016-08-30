Новости

Под угрозой лишения транспорта предприятие Усолья-Сибирского погасило 780 тыс. рублей долга по страховым взносам

Пресс-служба УФССП России по Иркутской области сообщает, что предприятие Усолья-Сибирского оплатило задолженность после вынесения постановления о запрете на проведение регистрационных действий в отношении имеющихся у него в собственности автомобилей.

Долгое время компания не выплачивала страховые взносы. В итоге образовалась задолженность около 780 тыс. рублей.

В ходе исполнительного производства судебным приставом-исполнителем Усольского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении автомобилей «ВАЗ 2104130», 2008 г.в. и «УАЗ 3303», 1994 г.в.

Результат не заставил себя ждать: в течение нескольких дней предприятие изыскало денежные средства для исполнения требований исполнительного документа и оплатило задолженность в полном объеме. Ограничения в отношении транспортных средств были отменены. Сумма исполнительского сбора составила 39 тыс. рублей.