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Более тонны омуля и 754 килограмма икры пытались перевезти без документов в Слюдянке

В период с 26 по 28 августа дежурившие на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке сотрудники правоохранительных органов во время досмотра автотранспорта обнаружили нарушения правил перевозки рыбной продукции, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Три партии свежего омуля общим весом в 1150 транспортировались из Байкальска в Иркутск и 754 кг икры лосося перевозили из Хабаровского края в Новосибирск без сопроводительных документов.

Установлено нарушение п.3 Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных приказом Минсельхоза РФ №281 от 17.07.2014. В отношении владельцев грузов составлены административные протоколы. Груз перенаправлен в РОВД Слюдянского района для выяснения законности происхождения продукции и принятия в дальнейшем правового решения.